Майже 7 600 будинків Харківщини з теплом – Синєгубов
На Харківщині вже працюють усі котельні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу.
«Наразі вже в роботі 100% котелень запланованих до запуску – це понад 500. До теплопостачання підключили майже 7 600 будинків. Особливої уваги потребує Ізюмський напрямок. По 13 будинках в Ізюмі тривають роботи щодо запуску котельні», – повідомив Олег Синєгубов.
З обласного бюджету закуповують необхідне обладнання, зокрема, насоси і крани, щоб запустити котельню в Ізюмі і заживити будинки в найближчі тижні.
«Підприємства критичної інфраструктури області забезпечені додатковими джерелами живлення на випадок відключень світла через ворожі обстріли. Найбільше нам допомогли закрити потребу в генераторах представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та ЮНІСЕФ», – прокоментував начальник ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дом, котельная, Олег Синегубов, отопление, тепло, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 17:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вже працюють усі котельні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу.".