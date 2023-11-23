Майже 7 600 будинків Харківщини з теплом – Синєгубов

На Харківщині вже працюють усі котельні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу.

«Наразі вже в роботі 100% котелень запланованих до запуску – це понад 500. До теплопостачання підключили майже 7 600 будинків. Особливої уваги потребує Ізюмський напрямок. По 13 будинках в Ізюмі тривають роботи щодо запуску котельні», – повідомив Олег Синєгубов.

З обласного бюджету закуповують необхідне обладнання, зокрема, насоси і крани, щоб запустити котельню в Ізюмі і заживити будинки в найближчі тижні.

«Підприємства критичної інфраструктури області забезпечені додатковими джерелами живлення на випадок відключень світла через ворожі обстріли. Найбільше нам допомогли закрити потребу в генераторах представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та ЮНІСЕФ», – прокоментував начальник ХОВА.