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Майже 7 600 будинків Харківщини з теплом – Синєгубов

Суспільство 17:12   23.11.2023
Оксана Якушко
Майже 7 600 будинків Харківщини з теплом – Синєгубов

На Харківщині вже працюють усі котельні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу.

«Наразі вже в роботі 100% котелень запланованих до запуску – це понад 500. До теплопостачання підключили майже 7 600 будинків. Особливої уваги потребує Ізюмський напрямок. По 13 будинках в Ізюмі тривають роботи щодо запуску котельні», – повідомив Олег Синєгубов.

З обласного бюджету закуповують необхідне обладнання, зокрема, насоси і крани, щоб запустити  котельню в Ізюмі і заживити будинки в найближчі тижні.

«Підприємства критичної інфраструктури області забезпечені додатковими джерелами живлення на випадок відключень світла через ворожі обстріли. Найбільше нам допомогли закрити потребу в генераторах представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та ЮНІСЕФ», – прокоментував начальник ХОВА.

Читайте також: Опалення на Харківщині: Синєгубов розповів, де живуть люди без тепла

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Майже 7 600 будинків Харківщини з теплом – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 17:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вже працюють усі котельні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу.".