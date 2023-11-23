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В лесу на Купянщине незаконно срубили 100 деревьев – экоинспекция (фото)

Общество 22:01   23.11.2023
Виктория Яковенко
В лесу на Купянщине незаконно срубили 100 деревьев – экоинспекция (фото) Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

В Купянском районе на Харьковщине неизвестные срубили 100 деревьев в лесу.

Сумма ущерба составляет более 600 тысяч гривен, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«Материалы переданы в правоохранительные органы. С приходом холодов участились случаи уничтожения лесных насаждений в лесных полосах и лесных участках», — отметили в экоинспекции.

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Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 22:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе на Харьковщине неизвестные срубили 100 деревьев в лесу.".