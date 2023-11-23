В лесу на Купянщине незаконно срубили 100 деревьев – экоинспекция (фото)

В Купянском районе на Харьковщине неизвестные срубили 100 деревьев в лесу.

Сумма ущерба составляет более 600 тысяч гривен, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«Материалы переданы в правоохранительные органы. С приходом холодов участились случаи уничтожения лесных насаждений в лесных полосах и лесных участках», — отметили в экоинспекции.