В лесу на Купянщине незаконно срубили 100 деревьев – экоинспекция (фото)
Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
В Купянском районе на Харьковщине неизвестные срубили 100 деревьев в лесу.
Сумма ущерба составляет более 600 тысяч гривен, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
«Материалы переданы в правоохранительные органы. С приходом холодов участились случаи уничтожения лесных насаждений в лесных полосах и лесных участках», — отметили в экоинспекции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, Купянщина, ліс, лес, срубили, харьковщина, экоинспекция;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 22:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе на Харьковщине неизвестные срубили 100 деревьев в лесу.".