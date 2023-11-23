У лісі на Куп’янщині незаконно зрубали 100 дерев – екоінспекція (фото)
Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області
В Куп’янському районі на Харківщині невідомі зрубали 100 дерев у лісі.
Сума шкоди складає понад 600 тисяч гривень, повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.
«Матеріали передані до правоохоронних органів. З приходом холодів почастішали випадки знищення лісових насаджень в лісосмугах та лісових ділянках», – зазначили в екоінспекції.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, Купянщина, ліс, срубили, харківщина, экоинспекция;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 22:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Куп’янському районі на Харківщині невідомі зрубали 100 дерев у лісі.".