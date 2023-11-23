У лісі на Куп’янщині незаконно зрубали 100 дерев – екоінспекція (фото)

В Куп’янському районі на Харківщині невідомі зрубали 100 дерев у лісі.

Сума шкоди складає понад 600 тисяч гривень, повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

«Матеріали передані до правоохоронних органів. З приходом холодів почастішали випадки знищення лісових насаджень в лісосмугах та лісових ділянках», – зазначили в екоінспекції.