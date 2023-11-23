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У лісі на Куп’янщині незаконно зрубали 100 дерев – екоінспекція (фото)

Суспільство 22:01   23.11.2023
Вікторія Яковенко
У лісі на Куп’янщині незаконно зрубали 100 дерев – екоінспекція (фото) Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

В Куп’янському районі на Харківщині невідомі зрубали 100 дерев у лісі.

Сума шкоди складає понад 600 тисяч гривень, повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

«Матеріали передані до правоохоронних органів. З приходом холодів почастішали випадки знищення лісових насаджень в лісосмугах та лісових ділянках», – зазначили в екоінспекції.

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Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 22:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Куп’янському районі на Харківщині невідомі зрубали 100 дерев у лісі.".