Линии электропередач повреждены из-за обстрела в селе Барановка Харьковщины

Следователи задокументировали последствия обстрелов из артиллерии и минометов приграничья Харьковщины, сообщили в Нацполиции.

В результате артиллерийского обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены частные дома и автомобили.

Из-за минометного обстрела в селе Барановка Богодуховского района повреждены частные дома и линии электропередач.

Пострадавших среди гражданских нет.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.