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Линии электропередач повреждены из-за обстрела в селе Барановка Харьковщины

Происшествия 13:45   26.11.2023
Оксана Якушко
Линии электропередач повреждены из-за обстрела в селе Барановка Харьковщины Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Следователи задокументировали последствия обстрелов из артиллерии и минометов приграничья Харьковщины, сообщили в Нацполиции.

В результате артиллерийского обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены частные дома и автомобили.

Из-за минометного обстрела в селе Барановка Богодуховского района повреждены частные дома и линии электропередач.

Пострадавших среди гражданских нет.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 13:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи задокументировали последствия обстрелов из артиллерии и минометов приграничья Харьковщины, сообщили в Нацполиции.".