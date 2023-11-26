Линии электропередач повреждены из-за обстрела в селе Барановка Харьковщины
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Следователи задокументировали последствия обстрелов из артиллерии и минометов приграничья Харьковщины, сообщили в Нацполиции.
В результате артиллерийского обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены частные дома и автомобили.
Из-за минометного обстрела в селе Барановка Богодуховского района повреждены частные дома и линии электропередач.
Пострадавших среди гражданских нет.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: линия электропередач, Нацполиция, обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 13:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи задокументировали последствия обстрелов из артиллерии и минометов приграничья Харьковщины, сообщили в Нацполиции.".