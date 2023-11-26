Лінії електропередач пошкоджені через обстріл у селі Баранівка на Харківщині

Слідчі задокументували наслідки обстрілів з артилерії та мінометів прикордоння Харківщини, повідомили у Нацполіції.

Внаслідок артилерійського обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Через мінометний обстріл у селі Баранівка Богодухівського району пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач.

Постраждалих серед цивільного населення немає.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.