Live
  • Нд 26.11.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

Лінії електропередач пошкоджені через обстріл у селі Баранівка на Харківщині

Події 13:45   26.11.2023
Оксана Якушко
Лінії електропередач пошкоджені через обстріл у селі Баранівка на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

Слідчі задокументували наслідки обстрілів з артилерії та мінометів прикордоння Харківщини, повідомили у Нацполіції.

Внаслідок артилерійського обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Через мінометний обстріл у селі Баранівка Богодухівського району пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач.

Постраждалих серед цивільного населення немає.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Приватні будинки й автівки пошкоджені через обстріли в Харківській області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові приспустили прапор України (відео)
25.11.2023, 10:41
Чоловіка з двома гранатами зупинили у Харкові
Чоловіка з двома гранатами зупинили у Харкові
26.11.2023, 13:55
Головні новини Харкова 26.11: будиночок святого Миколая відкрили в метро
Головні новини Харкова 26.11: будиночок святого Миколая відкрили в метро
26.11.2023, 12:50
Лінії електропередач пошкоджені через обстріл у селі Баранівка на Харківщині
Лінії електропередач пошкоджені через обстріл у селі Баранівка на Харківщині
26.11.2023, 13:45
Адмінбудівлю за 74 млн грн відновлюють у Старому Салтові на Харківщині
Адмінбудівлю за 74 млн грн відновлюють у Старому Салтові на Харківщині
26.11.2023, 13:24
У Харкові копи зупинили водія, який мав рекордний рівень сп’яніння
У Харкові копи зупинили водія, який мав рекордний рівень сп’яніння
26.11.2023, 11:05

Новини за темою:


Ви читали новину: «Лінії електропередач пошкоджені через обстріл у селі Баранівка на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 13:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі задокументували наслідки обстрілів з артилерії та мінометів прикордоння Харківщини, повідомили у Нацполіції.".