Лінії електропередач пошкоджені через обстріл у селі Баранівка на Харківщині
Фото: АТ “Харківобленерго”
Слідчі задокументували наслідки обстрілів з артилерії та мінометів прикордоння Харківщини, повідомили у Нацполіції.
Внаслідок артилерійського обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджені приватні будинки та автомобілі.
Через мінометний обстріл у селі Баранівка Богодухівського району пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач.
Постраждалих серед цивільного населення немає.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: линия электропередач, Нацполиция, обстріл, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 13:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі задокументували наслідки обстрілів з артилерії та мінометів прикордоння Харківщини, повідомили у Нацполіції.".