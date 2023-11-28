В ВСУ рассказали, как воюют «вагнеровцы» на Купянском направлении

Несмотря на изменение погодных условий, россияне продолжают ежедневно штурмовать позиции украинских защитников на Купянском направлении.

«Мы ощущаем штурм большим количеством пехоты. Это, похоже, сегодня основное преимущество россиян – большое количество пехоты, которую не очень жалко. Это не шторм, шторм Z, это, похоже, регулярные армейские подразделения. Они воюют так, как учатся по уставам русским. Небольшими группами пытаются атаковать после или во время обстрелов. Отбиваемся мы, благодаря слаженной работе всех подразделений», — сказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров.

Он также рассказал, как действуют «вагнеровцы» в этом направлении. Ведь, вчера, 27 ноября, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что к штурмам на этой линии фронта присоединяются бывшие «вагнеровцы».

«Сплошного безумия мы на своем направлении, в зоне ответственности нашей бригады, мы не чувствуем. То есть нет такого, что с утра до ночи идут толпы россиян. Такого нет. Более или менее грамотная работа, грамотная командирская, офицерская работа. Это не намного упрощает нам работу. Все же нужно отражать все наступления. Можно сказать, что да, против нас достаточно профессионально работает враг. Они достаточно хорошо оборудованы. Средства разведки есть и аэроразведки есть, и беспилотные аппараты есть», — отметил Дибров.