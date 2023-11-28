Live
  • Вт 28.11.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.22
  • EUR 39.66

В ВСУ рассказали, как воюют «вагнеровцы» на Купянском направлении

Общество 14:02   28.11.2023
Виктория Яковенко
В ВСУ рассказали, как воюют «вагнеровцы» на Купянском направлении

Несмотря на изменение погодных условий, россияне продолжают ежедневно штурмовать позиции украинских защитников на Купянском направлении.

«Мы ощущаем штурм большим количеством пехоты. Это, похоже, сегодня основное преимущество россиян – большое количество пехоты, которую не очень жалко. Это не шторм, шторм Z, это, похоже, регулярные армейские подразделения. Они воюют так, как учатся по уставам русским. Небольшими группами пытаются атаковать после или во время обстрелов. Отбиваемся мы, благодаря слаженной работе всех подразделений», — сказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров.

Он также рассказал, как действуют «вагнеровцы» в этом направлении. Ведь, вчера, 27 ноября, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что к штурмам на этой линии фронта присоединяются бывшие «вагнеровцы».

«Сплошного безумия мы на своем направлении, в зоне ответственности нашей бригады, мы не чувствуем. То есть нет такого, что с утра до ночи идут толпы россиян. Такого нет. Более или менее грамотная работа, грамотная командирская, офицерская работа. Это не намного упрощает нам работу. Все же нужно отражать все наступления. Можно сказать, что да, против нас достаточно профессионально работает враг. Они достаточно хорошо оборудованы. Средства разведки есть и аэроразведки есть, и беспилотные аппараты есть», — отметил Дибров.

Читайте также: «Обстрелов стало гораздо меньше» — ГПСУ о ситуации под Купянском и Лиманом

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новый враг Украины – усталость от войны на Западе и снижение военной помощи
Новый враг Украины – усталость от войны на Западе и снижение военной помощи
28.11.2023, 14:32
Водитель сбил двух военных и оставил умирать на обочине в Харьковской области
Водитель сбил двух военных и оставил умирать на обочине в Харьковской области
28.11.2023, 13:27
Главные новости Харькова 28 ноября: фронт, в метро не будут открывать классы
Главные новости Харькова 28 ноября: фронт, в метро не будут открывать классы
28.11.2023, 13:46
Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности
Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности
28.11.2023, 14:21
Ночью будет заметать. Прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября
Ночью будет заметать. Прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября
27.11.2023, 19:28
Почти 2 года без света: в село на Харьковщине возвращают электричество
Почти 2 года без света: в село на Харьковщине возвращают электричество
28.11.2023, 15:15

Новости по теме:

11:38
На Купящине штурмуют «вагнеровцы»: есть ли успехи – Сырский
07:36
В пограничной с Харьковщиной Белгородской области проводят вербовку вагнеровцы
09:40
СБУ ликвидировала на Харьковщине две группы «вагнеровцев» (видео)
22:03
В Украине уничтожены «вагнеровцы»
19:01
В Донецк прибыли «вагнеровцы» — ВСУ

Вы читали новость: «В ВСУ рассказали, как воюют «вагнеровцы» на Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 14:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на изменение погодных условий, россияне продолжают ежедневно штурмовать позиции украинских защитников на Купянском направлении.".