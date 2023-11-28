У ЗСУ розповіли, як воюють «вагнерівці» на Куп’янському напрямку

Попри зміну погодних умов росіяни продовжують щоденно штурмувати позиції українських захисників на Куп’янському напрямку.

«Ми відчуваємо штурм великою кількістю піхоти. Це, схоже, сьогодні основна перевага росіян – велика кількість піхоти, якої не дуже шкода. Це не шторм, шторм «Z», це, схоже, регулярні армійські підрозділи. Вони воюють так, як вчаться за статутами російськими. Невеликими групами намагаються атакувати після або під час обстрілів. Відбиваємося ми, завдяки злагодженої роботи всіх підрозділів», – сказав в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю 21 ОМБр Сергій Дібров.

Він також розповів, як діють «вагнерівці» на цьому напрямку. Адже, вчора, 27 листопада, командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що до штурмів на цій лінії фронту долучаються колишні «вагнерівці».

«Суцільного божевілля ми на своєму напрямку, в зоні відповідальності нашої бригади, ми не відчуваємо. Тобто немає такого, що з ранку до ночі йдуть натовпи росіян. Такого немає. Більш-менш грамотна робота, грамотна командирська, офіцерська робота. Це не набагато спрощує нам роботу. Все ж таки треба відбивати усі наступи. Можна сказати, що так, навпроти нас досить фахово працює ворог. Вони досить непогано обладнані. Засоби розвідки є, і аеророзвідки є, і безпілотні апарати є», – зазначив Дібров.