Пушистый побратим воинов пострадал из-за обстрела на Купянском направлении
Овчарка Зевс, который «воюет» вместе с украинскими военными на Купянском направлении, получил ранения во время вражеских обстрелов.
Как рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків», Зевса украинские защитники спасли еще щенкам из-под Бахмута. С тех пор Зевс – верный друг и незаменимый напарник воинов в зоне боевых действий.
«Во время очередного обстрела на Купянском направлении Зевс получил ранения. Обломок снаряда попал ему прямо в хребет, Зевс не мог встать на задние лапы. Бойцы обратились к нам за помощью и привезли его в нашу клинику», — сообщили зооволонтеры.
Зевсу выполнили операцию и изъяли обломок снаряда из хребта.
«Операция длилась около 2 часов. Сейчас Зевс восстанавливается», — добавили зооволонтеры.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воины, волонтері, Купянское, направление, обломок, овчарка, пострадал, снаряд, травма;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 11:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Овчарка Зевс, который «воюет» вместе с украинскими военными на Купянском направлении, получил ранения во время вражеских обстрелов.".