Пушистый побратим воинов пострадал из-за обстрела на Купянском направлении

Овчарка Зевс, который «воюет» вместе с украинскими военными на Купянском направлении, получил ранения во время вражеских обстрелов.

Как рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків», Зевса украинские защитники спасли еще щенкам из-под Бахмута. С тех пор Зевс – верный друг и незаменимый напарник воинов в зоне боевых действий.

«Во время очередного обстрела на Купянском направлении Зевс получил ранения. Обломок снаряда попал ему прямо в хребет, Зевс не мог встать на задние лапы. Бойцы обратились к нам за помощью и привезли его в нашу клинику», — сообщили зооволонтеры.

Зевсу выполнили операцию и изъяли обломок снаряда из хребта.

«Операция длилась около 2 часов. Сейчас Зевс восстанавливается», — добавили зооволонтеры.