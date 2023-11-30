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Пушистый побратим воинов пострадал из-за обстрела на Купянском направлении

Общество 11:49   30.11.2023
Виктория Яковенко
Пушистый побратим воинов пострадал из-за обстрела на Купянском направлении

Овчарка Зевс, который «воюет» вместе с украинскими военными на Купянском направлении, получил ранения во время вражеских обстрелов.

Как рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків», Зевса украинские защитники спасли еще щенкам из-под Бахмута. С тех пор Зевс – верный друг и незаменимый напарник воинов в зоне боевых действий.

«Во время очередного обстрела на Купянском направлении Зевс получил ранения. Обломок снаряда попал ему прямо в хребет, Зевс не мог встать на задние лапы. Бойцы обратились к нам за помощью и привезли его в нашу клинику», — сообщили зооволонтеры.

Зевсу выполнили операцию и изъяли обломок снаряда из хребта.

«Операция длилась около 2 часов. Сейчас Зевс восстанавливается», — добавили зооволонтеры.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 11:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Овчарка Зевс, который «воюет» вместе с украинскими военными на Купянском направлении, получил ранения во время вражеских обстрелов.".