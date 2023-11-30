Пухнастий побратим воїнів постраждав через обстріл на Куп’янському напрямку

Вівчарка Зевс, який «воює» разом з українськими військовими на Куп’янському напрямку, отримав поранення під час ворожого обстрілу.

Як розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків», Зевса українські захисники врятували ще цуценям з-під Бахмута. З того часу Зевс – вірний друг і незамінний напарник воїнів у зоні бойових дій.

«Під час чергового обстрілу на Куп’янському напрямку Зевс отримав поранення. Уламок снаряда влучив йому просто в хребет, Зевс не міг встати на задні лапи. Бійці звернулися до нас за допомогою та привезли його до нашої клініки», – повідомили зооволонтери.

Зевсу виконали операцію та вилучили уламок снаряда з хребту.

«Операція тривала близько 2 годин. Зараз Зевс відновлюється», – додали зооволонтери.