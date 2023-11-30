Live
  • Чт 30.11.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.38
  • EUR 39.96

Пухнастий побратим воїнів постраждав через обстріл на Куп’янському напрямку

Суспільство 11:49   30.11.2023
Вікторія Яковенко
Пухнастий побратим воїнів постраждав через обстріл на Куп’янському напрямку

Вівчарка Зевс, який «воює» разом з українськими військовими на Куп’янському напрямку, отримав поранення під час ворожого обстрілу.

Як розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків», Зевса українські захисники врятували ще цуценям з-під Бахмута. З того часу Зевс – вірний друг і незамінний напарник воїнів у зоні бойових дій.

«Під час чергового обстрілу на Куп’янському напрямку Зевс отримав поранення. Уламок снаряда влучив йому просто в хребет, Зевс не міг встати на задні лапи. Бійці звернулися до нас за допомогою та привезли його до нашої клініки», – повідомили зооволонтери.

Зевсу виконали операцію та вилучили уламок снаряда з хребту.

«Операція тривала близько 2 годин. Зараз Зевс відновлюється», – додали зооволонтери.

Читайте також: 28 домашніх тварин евакуювали з-під Куп’янська (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові підліток угнав електромобіль: його піймали копи
У Харкові підліток угнав електромобіль: його піймали копи
30.11.2023, 12:18
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
29.11.2023, 11:12
Харків’янин у інстаграмі “продавав” неіснуючі товари
Харків’янин у інстаграмі “продавав” неіснуючі товари
30.11.2023, 09:34
Пухнастий побратим воїнів постраждав через обстріл на Куп’янському напрямку
Пухнастий побратим воїнів постраждав через обстріл на Куп’янському напрямку
30.11.2023, 11:49
Робота в Харкові: вакансії з зарплатою до 30 тисяч гривень
Робота в Харкові: вакансії з зарплатою до 30 тисяч гривень
30.11.2023, 10:57
Жителям Салтівки повернули світло після аварії
Жителям Салтівки повернули світло після аварії
30.11.2023, 11:11

Новини за темою:

12:28
«Їм не місце на українській землі» – харківські воїни вдарили по живій силі РФ
20:37
«Має бути добровільно» – Немічев з Kraken порушив питання демобілізації
17:14
Дрони харківських воїнів уразили ворожу техніку під Бахмутом (відео)
14:33
У Харкові дітям загиблих воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тис. грн
17:55
Харківські воїни показали ювелірну роботу на Бахмутському напрямку (відео)

Ви читали новину: «Пухнастий побратим воїнів постраждав через обстріл на Куп’янському напрямку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 11:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вівчарка Зевс, який «воює» разом з українськими військовими на Куп’янському напрямку, отримав поранення під час ворожого обстрілу.".