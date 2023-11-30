Пухнастий побратим воїнів постраждав через обстріл на Куп’янському напрямку
Вівчарка Зевс, який «воює» разом з українськими військовими на Куп’янському напрямку, отримав поранення під час ворожого обстрілу.
Як розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків», Зевса українські захисники врятували ще цуценям з-під Бахмута. З того часу Зевс – вірний друг і незамінний напарник воїнів у зоні бойових дій.
«Під час чергового обстрілу на Куп’янському напрямку Зевс отримав поранення. Уламок снаряда влучив йому просто в хребет, Зевс не міг встати на задні лапи. Бійці звернулися до нас за допомогою та привезли його до нашої клініки», – повідомили зооволонтери.
Зевсу виконали операцію та вилучили уламок снаряда з хребту.
«Операція тривала близько 2 годин. Зараз Зевс відновлюється», – додали зооволонтери.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воины, волонтері, Купянское, направление, обломок, овчарка, пострадал, снаряд, травма;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 11:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вівчарка Зевс, який «воює» разом з українськими військовими на Куп’янському напрямку, отримав поранення під час ворожого обстрілу.".