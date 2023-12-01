Кто вместо Скакуна: Синегубов рассказал, определился ли с первым заместителем
Вопрос о выборе кандидата на должность первого заместителя начальника Харьковской ОВА еще решается, сообщил на брифинге Олег Синегубов.
Он отметил, что накануне во время визита в Харьковскую область президента Владимира Зеленского никаких кандидатур на эту должность главе государства не представляли.
«Относительно кандидатуры, вчера никакой презентации не было. Этот вопрос еще находится в процессе решения. Наряду с этим, все заместители работают над профильными своими направлениями. Ни одного направления, которое не охвачено было бы полномочиями заместителя, пока нет», — подчеркнул Синегубов.
Напомним, распоряжение об увольнении первого заместителя начальника Харьковской ОВА Александра Скакуна вступило в силу 7 ноября. В комментарии МГ «Объектив» Скакун отмечал, что о своем увольнении узнал из СМИ, и о причинах ему никто не сообщал. Начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал, что «неэффективность работы (Скакуна — ред.) была системной».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заместитель, первый зам, синєгубов, скакун, Харьков., хова;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 13:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос о выборе кандидата на должность первого заместителя начальника Харьковской ОВА еще решается, сообщил на брифинге Олег Синегубов.".