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Кто вместо Скакуна: Синегубов рассказал, определился ли с первым заместителем

Общество 13:35   01.12.2023
Елена Нагорная
Кто вместо Скакуна: Синегубов рассказал, определился ли с первым заместителем

Вопрос о выборе кандидата на должность первого заместителя начальника Харьковской ОВА еще решается, сообщил на брифинге Олег Синегубов.

Он отметил, что накануне во время визита в Харьковскую область президента Владимира Зеленского никаких кандидатур на эту должность главе государства не представляли.

«Относительно кандидатуры, вчера никакой презентации не было. Этот вопрос еще находится в процессе решения. Наряду с этим, все заместители работают над профильными своими направлениями. Ни одного направления, которое не охвачено было бы полномочиями заместителя, пока нет», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, распоряжение об увольнении первого заместителя начальника Харьковской ОВА Александра Скакуна вступило в силу 7 ноября. В комментарии МГ «Объектив» Скакун отмечал, что о своем увольнении узнал из СМИ, и о причинах ему никто не сообщал. Начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал, что «неэффективность работы (Скакуна — ред.) была системной».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 13:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос о выборе кандидата на должность первого заместителя начальника Харьковской ОВА еще решается, сообщил на брифинге Олег Синегубов.".