Хто замість Скакуна: Синєгубов розповів, чи визначився з першим заступником

Питання щодо вибору кандидата на посаду першого заступника начальника Харківської ОВА ще вирішується, повідомив на брифінгу Олег Синєгубов.

Він зазначив, що напередодні під час візиту на Харківщину президента Володимира Зеленського жодних кандидатур на цю посаду главі держави не представляли.

“Щодо кандидатури, вчора ніякої презентації не було. Це питання ще знаходиться у процесі вирішення. Поряд із цим, усі заступники працюють над профільними своїми напрямками. Жодного напрямку, який не охоплений був би повноваженнями заступника, наразі немає“, – підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, розпорядження щодо звільнення першого заступника начальника Харківської ОВА Олександра Скакуна набуло чинності 7 листопада. У коментарі МГ «Об’єктив» Скакун зазначав, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ, і про причини йому ніхто не повідомляв. Начальник ХОВА Олег Синегубов коментував, що “неефективність роботи (Скакуна – ред.) була системною”.