“Хороша, емоційна зустріч”: Зеленський підбив підсумки візиту на Харківщину
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підбив підсумки поїздки до Харківської області.
Глава держави нагадав, що вранці побував на Куп’янщині, де провів нараду з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським та командирами, які воюють на Куп’янському напрямку.
“Нагородив пʼятьох офіцерів, які були присутні, та попросив окремо вручити нагороди солдатам, сержантам та молодшим офіцерам. Дякую, воїни, за вашу стійкість, за щоденну потужну роботу!” – сказав президент.
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Також президент повідомив подробиці візиту до Харкова, де він відвідав метрошколу на станції “Університет”.
“Хороша, емоційна зустріч у метрошколі – надзвичайно корисний, правильний проєкт. Діти навчаються в класах, як у звичайній школі, але в метро – в укритті, яким є метро. Поспілкувався з хлопцями та дівчатами – світлі очі, світлий розум і дуже світла школа. Завдяки цьому є майбутнє, коли є такі діти. Я впевнений в цьому“, – зазначив Зеленський.
У метрошколі президент відзначив педагогів Харкова та області орденами княгині Ольги ІІІ ступеня, а також присвоїв почесні звання “Заслужений працівник освіти України” та “Заслужений вчитель України”.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: визит, Зеленський, куп'янск, метро, метрошкола, обращение, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 21:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підбив підсумки поїздки до Харківської області.".