«Хорошая, эмоциональная встреча»: Зеленский подвел итоги визита на Харьковщину

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подвел итоги поездки в Харьковскую область.

Глава государства напомнил, что утром побывал на Купянщине, где провел совещание с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским и командирами, которые воюют на Купянском направлении.

«Наградил пятерых офицеров, которые присутствовали, и попросил отдельно вручить награды солдатам, сержантам и младшим офицерам. Спасибо, воины, за вашу стойкость, за ежедневную мощную работу!» — сказал президент.

Также президент сообщил подробности визита в Харьков, где он посетил метрошколу на станции «Университет».

«Хорошая, эмоциональная встреча в метрошколе — чрезвычайно полезный, правильный проект. Дети учатся в классах, как в обычной школе, но в метро — в укрытии, которым является метро. Пообщался с ребятами — светлые глаза, светлый ум и очень светлая школа. Благодаря этому есть будущее, когда есть такие дети. Я уверен в этом», — отметил Зеленский.

В метрошколе президент отметил педагогов Харькова и области орденами княгини Ольги III степени, а также присвоил почетные звания «Заслуженный работник образования Украины» и «Заслуженный учитель Украины».