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Сырский сообщил, что обсуждал с Зеленским на Харьковщине

Общество 14:38   30.11.2023
Виктория Яковенко
Сырский сообщил, что обсуждал с Зеленским на Харьковщине

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил подробности приезда Зеленского на Купянщину.

«В рамках рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и команда побывали в передовом командном пункте защитников Купянска, были вручены государственные награды», — отметил Сырский.

Он также сообщил, что доложил главе государства о ситуации на фронте.

«Обсудили план дальнейших действий военных соединений, в частности, по обороне линии Купянск – Лиман. Кроме того, заслушали информацию от командира тактической группы «Купянск» Александра Луценко и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина», — добавил Сырский.

Также обсудили потребности защитников: средства РЭБ, дроны, защиту от враждебных БпЛА и обустройство фортификационных укреплений.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 14:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил подробности приезда Зеленского на Купянщину.".