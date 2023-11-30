Сырский сообщил, что обсуждал с Зеленским на Харьковщине

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил подробности приезда Зеленского на Купянщину.

«В рамках рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и команда побывали в передовом командном пункте защитников Купянска, были вручены государственные награды», — отметил Сырский.

Он также сообщил, что доложил главе государства о ситуации на фронте.

«Обсудили план дальнейших действий военных соединений, в частности, по обороне линии Купянск – Лиман. Кроме того, заслушали информацию от командира тактической группы «Купянск» Александра Луценко и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина», — добавил Сырский.

Также обсудили потребности защитников: средства РЭБ, дроны, защиту от враждебных БпЛА и обустройство фортификационных укреплений.