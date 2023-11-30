Сирський повідомив, що обговорював із Зеленським на Харківщині
Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив подробиці приїзду Зеленського на Куп’янщину.
«У межах робочої поїздки на Харківщину Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та команда побували у передовому командному пункті захисників Купʼянська, були вручені державні нагороди», – зазначив Сирський.
Він також повідомив, що доповів главі держави про ситуацію на фронті.
«Обговорили план подальших дій військових з’єднань, зокрема щодо оборони лінії Купʼянськ – Лиман. Крім того, заслухали інформацію від командира тактичної групи «Купʼянськ» Олександра Луценка та командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Олександра Бакуліна», – додав Сирський.
Також обговорили потреби оборонців: засоби РЕБ, дрони, захист від ворожих БпЛА та облаштування фортифікаційних укріплень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Зеленський, куп'янск, план, сырский, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив подробиці приїзду Зеленського на Куп’янщину.".