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Сирський повідомив, що обговорював із Зеленським на Харківщині

Суспільство 14:38   30.11.2023
Вікторія Яковенко
Сирський повідомив, що обговорював із Зеленським на Харківщині

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив подробиці приїзду Зеленського на Куп’янщину.

«У межах робочої поїздки на Харківщину Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та команда побували у передовому командному пункті захисників Купʼянська, були вручені державні нагороди», – зазначив Сирський.

Він також повідомив, що доповів главі держави про ситуацію на фронті.

«Обговорили план подальших дій військових з’єднань, зокрема щодо оборони лінії Купʼянськ – Лиман. Крім того, заслухали інформацію від командира тактичної групи «Купʼянськ» Олександра Луценка та командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Олександра Бакуліна», – додав Сирський.

Також обговорили потреби оборонців: засоби РЕБ, дрони, захист від ворожих БпЛА та облаштування фортифікаційних укріплень.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 14:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив подробиці приїзду Зеленського на Куп’янщину.".