Сирський повідомив, що обговорював із Зеленським на Харківщині

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив подробиці приїзду Зеленського на Куп’янщину.

«У межах робочої поїздки на Харківщину Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та команда побували у передовому командному пункті захисників Купʼянська, були вручені державні нагороди», – зазначив Сирський.

Він також повідомив, що доповів главі держави про ситуацію на фронті.

«Обговорили план подальших дій військових з’єднань, зокрема щодо оборони лінії Купʼянськ – Лиман. Крім того, заслухали інформацію від командира тактичної групи «Купʼянськ» Олександра Луценка та командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Олександра Бакуліна», – додав Сирський.

Також обговорили потреби оборонців: засоби РЕБ, дрони, захист від ворожих БпЛА та облаштування фортифікаційних укріплень.