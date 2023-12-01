Почти 2 тысячи коммунальщиков убирают снег в Харькове (фото)

В Харькове 1 декабря убирают снег 1891 работников коммунальных предприятий. Также на дорогах города работают 52 единицы автотракторной техники и 110 средств малой механизации.

«В том числе на придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1684 дворовых рабочих, а в парках, скверах и вдоль «красных» линий – 207 работников СКП «Харьковзеленстрой», – сообщили в Харьковском горсовете.

Там подчеркнули, что коммунальщики готовы к ухудшению погодных условий, которое прогнозируют на выходные. Для борьбы с гололедицей предприятия заготовили достаточное количество посыпных материалов.

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