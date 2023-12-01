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Почти 2 тысячи коммунальщиков убирают снег в Харькове (фото)

Общество 11:46   01.12.2023
Виктория Яковенко
Почти 2 тысячи коммунальщиков убирают снег в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове  1 декабря убирают снег 1891 работников коммунальных предприятий. Также на дорогах города работают 52 единицы автотракторной техники и 110 средств малой механизации.

«В том числе на придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1684 дворовых рабочих, а в парках, скверах и вдоль «красных» линий – 207 работников СКП «Харьковзеленстрой», – сообщили в Харьковском горсовете.

Там подчеркнули, что коммунальщики готовы к ухудшению погодных условий, которое прогнозируют на выходные. Для борьбы с гололедицей предприятия заготовили достаточное количество посыпных материалов.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 11:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове  1 декабря убирают снег 1891 работников коммунальных предприятий. Также на дорогах города работают 52 единицы автотракторной техники и 110 средств малой механизации.".