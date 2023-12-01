Майже 2 тисячі комунальників прибирають сніг у Харкові (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові до робіт з прибирання снігу 1 грудня залучили 1891 працівника комунальних підприємств. Також на дорогах міста працюють 52 одиниці автотракторної техніки та 110 засобів малої механізації.
«У тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1684 дворових робітників, а в парках, скверах та вздовж «червоних» ліній – 207 працівників СКП «Харківзеленбуд», – повідомили у Харківській міськраді.
Там підкреслили, що комунальники готові до погіршення погодних умов у вихідні, які прогнозують на вихідні. Для боротьби з ожеледицею підприємства заготували достатню кількість посипних матеріалів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, міськрада, погодные, снег, убирают, условия, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 11:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до робіт з прибирання снігу 1 грудня залучили 1891 працівника комунальних підприємств. Також на дорогах міста працюють 52 одиниці автотракторної техніки та 110 засобів малої механізації.".