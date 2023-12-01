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В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света

Общество 14:10   01.12.2023
Виктория Яковенко
В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

4 декабря с 08:30 до 17:00 на пять часов, в промежуток времени с 08:30 до 17:00, без света останется часть потребителей Изюмского района и города Изюм.

Причина – проведение ремонтных работ, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Обесточат потребителей в:

🔹селе Комаровка,
🔹селе Николаевка,
🔹селе Бригадировка,
🔹селе Бабенково,
🔹сели Студенок,
🔹селе Яремовка,
🔹селе Топольское,
🔹селе Снежковка,
🔹селе Донецкое,
🔹селе Вернополье,
🔹селе Заводы,
🔹селе Спеваковка.

Кроме того, добавили энергетики, временно будут обесточены потребители в Изюме:

🔹район железнодорожного рынка/вокзала,
🔹улица Ломоносова,
🔹микрорайон Верхний поселок,
🔹район хлебозавода, плодопитомника, свеклопункта (улица Владимира Вакуленко).

Читайте также: Исчезало электричество. В городе на Харьковщине возобновили водоснабжение

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 декабря с 08:30 до 17:00 на пять часов, в промежуток времени с 08:30 до 17:00, без света останется часть потребителей Изюмского района и города Изюм.".