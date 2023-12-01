В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
4 декабря с 08:30 до 17:00 на пять часов, в промежуток времени с 08:30 до 17:00, без света останется часть потребителей Изюмского района и города Изюм.
Причина – проведение ремонтных работ, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Обесточат потребителей в:
🔹селе Комаровка,
🔹селе Николаевка,
🔹селе Бригадировка,
🔹селе Бабенково,
🔹сели Студенок,
🔹селе Яремовка,
🔹селе Топольское,
🔹селе Снежковка,
🔹селе Донецкое,
🔹селе Вернополье,
🔹селе Заводы,
🔹селе Спеваковка.
Кроме того, добавили энергетики, временно будут обесточены потребители в Изюме:
🔹район железнодорожного рынка/вокзала,
🔹улица Ломоносова,
🔹микрорайон Верхний поселок,
🔹район хлебозавода, плодопитомника, свеклопункта (улица Владимира Вакуленко).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Изюм, изюмский район, обесточены, свет, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 декабря с 08:30 до 17:00 на пять часов, в промежуток времени с 08:30 до 17:00, без света останется часть потребителей Изюмского района и города Изюм.".