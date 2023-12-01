В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света

4 декабря с 08:30 до 17:00 на пять часов, в промежуток времени с 08:30 до 17:00, без света останется часть потребителей Изюмского района и города Изюм.

Причина – проведение ремонтных работ, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Обесточат потребителей в:

🔹селе Комаровка,

🔹селе Николаевка,

🔹селе Бригадировка,

🔹селе Бабенково,

🔹сели Студенок,

🔹селе Яремовка,

🔹селе Топольское,

🔹селе Снежковка,

🔹селе Донецкое,

🔹селе Вернополье,

🔹селе Заводы,

🔹селе Спеваковка.

Кроме того, добавили энергетики, временно будут обесточены потребители в Изюме:

🔹район железнодорожного рынка/вокзала,

🔹улица Ломоносова,

🔹микрорайон Верхний поселок,

🔹район хлебозавода, плодопитомника, свеклопункта (улица Владимира Вакуленко).