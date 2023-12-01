У понеділок місто та понад 10 сіл на Харківщині залишаться без світла
Фото: АТ “Харківобленерго”
4 грудня з 08:30 до 17:00 на п’ять годин, у проміжок часу з 08:30 до 17:00, без світла залишиться частина споживачів Ізюмського району та міста Ізюм.
Причина – проведенням ремонтних робіт, повідомили в АТ «Харківобленерго».
Знеструмлять споживачів у:
🔹 селі Комарівка,
🔹 селі Миколаївка,
🔹 селі Бригадирівка,
🔹 селі Бабенкове,
🔹 селі Студенок,
🔹 селі Яремівка,
🔹 селі Топольське,
🔹 селі Сніжківка,
🔹 селі Донецьке,
🔹 селі Вірнопілля,
🔹 селі Заводи,
🔹 селі Співаківка.
Крім цього, додали енергетики, тимчасово будуть знеструмлені споживачі в Ізюмі:
🔹 район Залізничного ринку/вокзалу,
🔹 вулиця Ломоносова,
🔹 мікрорайон Верхнє селище,
🔹 район хлібозаводу, плодопитомника, бурякопункту (вулиця Володимира Вакуленка).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, изюмский район, обесточены, свет, харківщина, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 14:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 грудня з 08:30 до 17:00 на п’ять годин, у проміжок часу з 08:30 до 17:00, без світла залишиться частина споживачів Ізюмського району та міста Ізюм.".