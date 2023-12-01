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У понеділок місто та понад 10 сіл на Харківщині залишаться без світла

Суспільство 14:10   01.12.2023
Вікторія Яковенко
У понеділок місто та понад 10 сіл на Харківщині залишаться без світла Фото: АТ “Харківобленерго”

4 грудня з 08:30 до 17:00 на п’ять годин, у проміжок часу з 08:30 до 17:00, без світла залишиться частина споживачів Ізюмського району та міста Ізюм.

Причина – проведенням ремонтних робіт, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Знеструмлять споживачів у:

🔹 селі Комарівка,

🔹 селі Миколаївка,

🔹 селі Бригадирівка,

🔹 селі Бабенкове,

🔹 селі Студенок,

🔹 селі Яремівка,

🔹 селі Топольське,

🔹 селі Сніжківка,

🔹 селі Донецьке,

🔹 селі Вірнопілля,

🔹 селі Заводи,

🔹 селі Співаківка.

Крім цього, додали енергетики, тимчасово будуть знеструмлені споживачі в Ізюмі:

🔹 район Залізничного ринку/вокзалу,

🔹 вулиця Ломоносова,

🔹 мікрорайон Верхнє селище,

🔹 район хлібозаводу, плодопитомника, бурякопункту (вулиця Володимира Вакуленка).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 грудня з 08:30 до 17:00 на п’ять годин, у проміжок часу з 08:30 до 17:00, без світла залишиться частина споживачів Ізюмського району та міста Ізюм.".