У понеділок місто та понад 10 сіл на Харківщині залишаться без світла

4 грудня з 08:30 до 17:00 на п’ять годин, у проміжок часу з 08:30 до 17:00, без світла залишиться частина споживачів Ізюмського району та міста Ізюм.

Причина – проведенням ремонтних робіт, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Знеструмлять споживачів у:

🔹 селі Комарівка,

🔹 селі Миколаївка,

🔹 селі Бригадирівка,

🔹 селі Бабенкове,

🔹 селі Студенок,

🔹 селі Яремівка,

🔹 селі Топольське,

🔹 селі Сніжківка,

🔹 селі Донецьке,

🔹 селі Вірнопілля,

🔹 селі Заводи,

🔹 селі Співаківка.

Крім цього, додали енергетики, тимчасово будуть знеструмлені споживачі в Ізюмі:

🔹 район Залізничного ринку/вокзалу,

🔹 вулиця Ломоносова,

🔹 мікрорайон Верхнє селище,

🔹 район хлібозаводу, плодопитомника, бурякопункту (вулиця Володимира Вакуленка).