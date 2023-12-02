Аварию на сетях в Харькове устранили: тепло возвращают в дома (фото)
Фото: КП «ХТС»
Дефект на магистрали в Шевченковском районе тепловики устранили.
Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети» в 07:00.
«Сеть заполнена теплоносителем, сейчас идет процесс подключения потребителей. В течение дня рабочие бригады проверят все дома на наличие отопления», – отметили тепловики.
Напомним, около 10 утра 1 декабря в Шевченковском районе произошел порыв магистрального трубопровода от ТЭЦ-5 диаметром 800 мм. Без отопления и горячей воды осталось 208 домов, сообщали в «ХТС».
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 07:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дефект на магистрали в Шевченковском районе тепловики устранили.".