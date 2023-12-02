Аварию на сетях в Харькове устранили: тепло возвращают в дома (фото)

Дефект на магистрали в Шевченковском районе тепловики устранили.

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети» в 07:00.

«Сеть заполнена теплоносителем, сейчас идет процесс подключения потребителей. В течение дня рабочие бригады проверят все дома на наличие отопления», – отметили тепловики.

Напомним, около 10 утра 1 декабря в Шевченковском районе произошел порыв магистрального трубопровода от ТЭЦ-5 диаметром 800 мм. Без отопления и горячей воды осталось 208 домов, сообщали в «ХТС».