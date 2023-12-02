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Аварию на сетях в Харькове устранили: тепло возвращают в дома (фото)

Общество 07:33   02.12.2023
Виктория Яковенко
Аварию на сетях в Харькове устранили: тепло возвращают в дома (фото) Фото: КП «ХТС»

Дефект на магистрали в Шевченковском районе тепловики устранили.

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети» в 07:00.

«Сеть заполнена теплоносителем, сейчас идет процесс подключения потребителей. В течение дня рабочие бригады проверят все дома на наличие отопления», – отметили тепловики.

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Фото: КП «ХТС»

Напомним, около 10 утра 1 декабря в Шевченковском районе произошел порыв магистрального трубопровода от ТЭЦ-5 диаметром 800 мм. Без отопления и горячей воды осталось 208 домов, сообщали в «ХТС».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 07:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дефект на магистрали в Шевченковском районе тепловики устранили.".