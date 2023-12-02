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Аварію на мережах у Харкові усунули: тепло повертають у будинки (фото)

Суспільство 07:33   02.12.2023
Вікторія Яковенко
Аварію на мережах у Харкові усунули: тепло повертають у будинки (фото) Фото: КП “ХТМ”

Дефект на магістралі у Шевченківському районі тепловики усунули.

Про це повідомили в КП «Харківські теплові мережі» об 07:00.

«Мережа заповнена теплоносієм, наразі триває процес підключення споживачів. Протягом дня робочі бригади перевірять всі будинки на наявність опалення», – зазначили тепловики.

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Фото: КП “ХТМ”

Нагадаємо, близько 10-ї ранку 1 грудня у Шевченківському районі стався порив магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5 діаметром 800 мм. Без опалення та гарячої води залишилися 208 будинків, повідомляли у «ХТМ».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 07:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дефект на магістралі у Шевченківському районі тепловики усунули.".