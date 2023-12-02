Аварію на мережах у Харкові усунули: тепло повертають у будинки (фото)

Дефект на магістралі у Шевченківському районі тепловики усунули.

Про це повідомили в КП «Харківські теплові мережі» об 07:00.

«Мережа заповнена теплоносієм, наразі триває процес підключення споживачів. Протягом дня робочі бригади перевірять всі будинки на наявність опалення», – зазначили тепловики.

Нагадаємо, близько 10-ї ранку 1 грудня у Шевченківському районі стався порив магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5 діаметром 800 мм. Без опалення та гарячої води залишилися 208 будинків, повідомляли у «ХТМ».