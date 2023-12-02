Аварію на мережах у Харкові усунули: тепло повертають у будинки (фото)
Фото: КП “ХТМ”
Дефект на магістралі у Шевченківському районі тепловики усунули.
Про це повідомили в КП «Харківські теплові мережі» об 07:00.
«Мережа заповнена теплоносієм, наразі триває процес підключення споживачів. Протягом дня робочі бригади перевірять всі будинки на наявність опалення», – зазначили тепловики.
Нагадаємо, близько 10-ї ранку 1 грудня у Шевченківському районі стався порив магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5 діаметром 800 мм. Без опалення та гарячої води залишилися 208 будинків, повідомляли у «ХТМ».
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авария, отоплние, район, сети, тепло, Харьков., хтс, Шевченковский;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Аварію на мережах у Харкові усунули: тепло повертають у будинки (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 07:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дефект на магістралі у Шевченківському районі тепловики усунули.".