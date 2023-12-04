В Салтовском районе обновляют внутридомовые системы
Бригады участка по техническому обслуживанию внутридомовых систем Салтовского района комплекса «Харьковводоотвод» с начала года обновили коммуникации холодной воды в 50 домах, водоотвод — в 35, ливневой канализации — в 45 и заменили более 6 км сетей, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщил начальник районной службы Андрей Евдошенко, работы ведутся поэтапно в каждом подъезде.
«Вместо старых металлических труб мы устанавливаем современные полиэтиленовые, с более длительным сроком эксплуатации. Уже традиционно устанавливаем на системах максимальное количество запорной арматуры, чтобы при работе минимизировать отключение услуг потребителям. В декабре запланировали обновить ливневую канализацию в домах, а также заменить 300 м систем холодной воды и 120 м – водоотвод», — отметил Евдошенко.
Заместитель директора комплекса Алексей Кучеревский рассказал, что в приоритете остаются восстановительные работы в домах, поврежденных обстрелами. Поскольку Салтовский район – один из наиболее пострадавших от вооруженной агрессии РФ, там таких зданий особенно много.
«В первом полугодии выполнили восстановительные мероприятия во всех поврежденных домах в Салтовском районе, куда планировали заселять жителей», — отметил Кучеревский.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады участка по техническому обслуживанию внутридомовых систем Салтовского района комплекса «Харьковводоотвод» с начала года обновили коммуникации холодной воды в 50 домах, водоотвод — в 35, ливневой канализации — в 45 и заменили более 6 км сетей, рассказали в Харьковском горсовете.".