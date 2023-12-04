У Салтівському районі оновлюють внутрішньобудинкові системи

Бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Салтівського району комплексу «Харківводовідведення» з початку року оновили комунікації холодної води в 50 будинках, водовідведення – у 35, зливової каналізації – у 45 і замінили понад 6 км мереж, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомив начальник районної служби Андрій Євдошенко, роботи проводяться поетапно в кожному під’їзді.

«Замість старих металевих труб ми встановлюємо сучасні поліетиленові, з тривалішим терміном експлуатації. Вже традиційно встановлюємо на системах максимальну кількість запірної арматури, щоб під час роботи мінімізувати відключення послуг споживачам. У грудні запланували оновити зливову каналізацію в будинках, а також замінити 300 м систем холодної води та 120 м – водовідведення», – зазначив Євдошенко.

Заступник директора комплексу Олексій Кучеревський розповів, що у пріоритеті залишаються відновлювальні роботи в будинках, пошкоджених обстрілами. Оскільки Салтівський район – один із найбільш постраждалих від збройної агресії рф, там таких будівель особливо багато.

«В першому півріччі виконали відновлювальні заходи у всіх пошкоджених будинках у Салтівському районі, куди планували заселяти мешканців», – зазначив Кучеревський.

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