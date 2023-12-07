Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова

В Харьковской области на Новый год не планируют менять комендантский час, он останется с 23:00 до 5:00.

«Нет, мы не планируем, поскольку военная обстановка нам это позволяет оставить так, как оно есть. С 5:00 до 23:00 он не применяется, а, соответственно, применяется в ночное время. Далее будем смотреть на военную обстановку, которую мы будем иметь, и на возможные угрозы врага, сообщения и информацию нашей разведки.», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 7 декабря, передает «Думка».