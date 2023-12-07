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Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова

Общество 11:56   07.12.2023
Виктория Яковенко
Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова

В Харьковской области на Новый год не планируют менять комендантский час, он останется с 23:00 до 5:00.

«Нет, мы не планируем, поскольку военная обстановка нам это позволяет оставить так, как оно есть. С 5:00 до 23:00 он не применяется, а, соответственно, применяется в ночное время. Далее будем смотреть на военную обстановку, которую мы будем иметь, и на возможные угрозы врага, сообщения и информацию нашей разведки.», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 7 декабря, передает «Думка».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 11:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на Новый год не планируют менять комендантский час, он останется с 23:00 до 5:00.".