Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова
В Харьковской области на Новый год не планируют менять комендантский час, он останется с 23:00 до 5:00.
«Нет, мы не планируем, поскольку военная обстановка нам это позволяет оставить так, как оно есть. С 5:00 до 23:00 он не применяется, а, соответственно, применяется в ночное время. Далее будем смотреть на военную обстановку, которую мы будем иметь, и на возможные угрозы врага, сообщения и информацию нашей разведки.», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 7 декабря, передает «Думка».
Читайте также: Где делать новогодние селфи: рейтинг локаций в метро Харькова (видео, фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: год, комендансткий, новый, ответ, синєгубов, харьковщина, хова, час;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 11:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на Новый год не планируют менять комендантский час, он останется с 23:00 до 5:00.".