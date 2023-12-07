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Чи змінять комендантську годину на Харківщині на Новий рік: відповідь ХОВА

Суспільство 11:56   07.12.2023
Вікторія Яковенко
Чи змінять комендантську годину на Харківщині на Новий рік: відповідь ХОВА

У Харківській області на Новий рік не планують змінювати комендантську годину, вона триватиме з 23:00 до 5:00.

 «Ні, ми не плануємо, оскільки військова обстановка нам це дозволяє залишити таким, як воно є. Із 5:00 до 23:00 він не застосовується, а, відповідно, застосовується у нічний час. Далі будемо дивитися на військову обстановку, яку ми будемо мати, і на можливі загрози ворога, повідомлення і інформацію нашої розвідки», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 7 грудня, передає «Думка».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 11:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області на Новий рік не планують змінювати комендантську годину, вона триватиме з 23:00 до 5:00.".