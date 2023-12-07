Чи змінять комендантську годину на Харківщині на Новий рік: відповідь ХОВА
У Харківській області на Новий рік не планують змінювати комендантську годину, вона триватиме з 23:00 до 5:00.
«Ні, ми не плануємо, оскільки військова обстановка нам це дозволяє залишити таким, як воно є. Із 5:00 до 23:00 він не застосовується, а, відповідно, застосовується у нічний час. Далі будемо дивитися на військову обстановку, яку ми будемо мати, і на можливі загрози ворога, повідомлення і інформацію нашої розвідки», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 7 грудня, передає «Думка».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: год, комендансткий, новый, ответ, синєгубов, харківщина, хова, час;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 11:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області на Новий рік не планують змінювати комендантську годину, вона триватиме з 23:00 до 5:00.".