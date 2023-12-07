Чи змінять комендантську годину на Харківщині на Новий рік: відповідь ХОВА

У Харківській області на Новий рік не планують змінювати комендантську годину, вона триватиме з 23:00 до 5:00.

«Ні, ми не плануємо, оскільки військова обстановка нам це дозволяє залишити таким, як воно є. Із 5:00 до 23:00 він не застосовується, а, відповідно, застосовується у нічний час. Далі будемо дивитися на військову обстановку, яку ми будемо мати, і на можливі загрози ворога, повідомлення і інформацію нашої розвідки», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 7 грудня, передає «Думка».