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ООН планирует открыть дневные центры и кризисные комнаты на Харьковщине

Общество 21:05   08.12.2023
Оксана Якушко
ООН планирует открыть дневные центры и кризисные комнаты на Харьковщине

До конца 2023 года и в начале 2024 года Фонд ООН в области народонаселения планирует открыть дневные центры в Валковской и Роганской громадах, кризисной комнаты в Мерефьянской громаде, службу первичного социально-психологического консультирования в Чугуевской громаде, сообщили в ХОВА.

Сейчас почти 530 тысяч человек зарегистрированы как ВПЛ в Харьковской области. Поэтому в регионе необходимы заведения, куда можно прийти и получить комплексную помощь. Также особое внимание к инклюзии в громадах, поскольку в результате войны выросло количество граждан с инвалидностью.

«В следующем году мы сосредоточимся на возобновлении и поиске долгосрочных решений для ВПЛ. В 2025-2029 годах наша программа будет внедряться в рамках рамочного соглашения ООН, которое будет учитывать долгосрочные цели, в частности Цели устойчивого развития, План развития Украины и Евроинтеграцию», – отметил заместитель представителя UNFPA в Украине, старший координатор по чрезвычайным ситуациям Мустафа Эльканзи.

В ближайшее время Фонд ООН в области народонаселения в Украине планирует открыть региональный офис в Харькове.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 21:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До конца 2023 года и в начале 2024 года Фонд ООН в области народонаселения планирует открыть дневные центры в Валковской и Роганской громадах, кризисной комнаты в Мерефьянской громаде, службу первичного социально-психологического консультирования в Чугуевской громаде, сообщили в ХОВА.".