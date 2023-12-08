ООН планирует открыть дневные центры и кризисные комнаты на Харьковщине
До конца 2023 года и в начале 2024 года Фонд ООН в области народонаселения планирует открыть дневные центры в Валковской и Роганской громадах, кризисной комнаты в Мерефьянской громаде, службу первичного социально-психологического консультирования в Чугуевской громаде, сообщили в ХОВА.
Сейчас почти 530 тысяч человек зарегистрированы как ВПЛ в Харьковской области. Поэтому в регионе необходимы заведения, куда можно прийти и получить комплексную помощь. Также особое внимание к инклюзии в громадах, поскольку в результате войны выросло количество граждан с инвалидностью.
«В следующем году мы сосредоточимся на возобновлении и поиске долгосрочных решений для ВПЛ. В 2025-2029 годах наша программа будет внедряться в рамках рамочного соглашения ООН, которое будет учитывать долгосрочные цели, в частности Цели устойчивого развития, План развития Украины и Евроинтеграцию», – отметил заместитель представителя UNFPA в Украине, старший координатор по чрезвычайным ситуациям Мустафа Эльканзи.
В ближайшее время Фонд ООН в области народонаселения в Украине планирует открыть региональный офис в Харькове.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: впл, дневной центр, кризисная комната, ООН, переселенцы, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 21:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До конца 2023 года и в начале 2024 года Фонд ООН в области народонаселения планирует открыть дневные центры в Валковской и Роганской громадах, кризисной комнаты в Мерефьянской громаде, службу первичного социально-психологического консультирования в Чугуевской громаде, сообщили в ХОВА.".