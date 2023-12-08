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ООН планує відкрити денні центри і кризові кімнати на Харківщині

Суспільство 21:05   08.12.2023
Оксана Якушко
ООН планує відкрити денні центри і кризові кімнати на Харківщині

До кінця 2023 року та на початку 2024 фонд ООН у галузі народонаселення планує відкриття денних центрів у Валківській та Роганській громадах, кризової кімнати у Мереф’янській громаді, служби первинного соціально-психологічного консультування у Чугуївській громаді, повідомили у ХОВА.

Наразі майже 530 тисяч людей зареєстровані як ВПО у Харківській області. Саме тому в регіоні необхідні заклади, куди можна прийти і отримати комплексну допомогу. Також особлива увага до інклюзії в громадах, оскільки через війну зросла кількість громадян з інвалідністю.

«Наступного року ми зосередимося на відновленні та пошуку довгострокових рішень для ВПО. У 2025-2029 роках наша програма буде впроваджуватися у межах рамкової угоди ООН, яка враховуватиме довгострокові цілі, зокрема, Цілі сталого розвитку, План розвитку України та Євроінтеграцію», – зазначив заступник представника UNFPA в Україні, старший координатор з надзвичайних ситуацій Мустафа Ельканзі.

Невдовзі Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні планує відкрити регіональний офіс у Харкові.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 21:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До кінця 2023 року та на початку 2024 фонд ООН у галузі народонаселення планує відкриття денних центрів у Валківській та Роганській громадах, кризової кімнати у Мереф’янській громаді, служби первинного соціально-психологічного консультування у Чугуївській громаді, повідомили у ХОВА.".