ООН планує відкрити денні центри і кризові кімнати на Харківщині

До кінця 2023 року та на початку 2024 фонд ООН у галузі народонаселення планує відкриття денних центрів у Валківській та Роганській громадах, кризової кімнати у Мереф’янській громаді, служби первинного соціально-психологічного консультування у Чугуївській громаді, повідомили у ХОВА.

Наразі майже 530 тисяч людей зареєстровані як ВПО у Харківській області. Саме тому в регіоні необхідні заклади, куди можна прийти і отримати комплексну допомогу. Також особлива увага до інклюзії в громадах, оскільки через війну зросла кількість громадян з інвалідністю.

«Наступного року ми зосередимося на відновленні та пошуку довгострокових рішень для ВПО. У 2025-2029 роках наша програма буде впроваджуватися у межах рамкової угоди ООН, яка враховуватиме довгострокові цілі, зокрема, Цілі сталого розвитку, План розвитку України та Євроінтеграцію», – зазначив заступник представника UNFPA в Україні, старший координатор з надзвичайних ситуацій Мустафа Ельканзі.

Невдовзі Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні планує відкрити регіональний офіс у Харкові.