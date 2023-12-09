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17 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за сутки – Синегубов

Происшествия 08:49   09.12.2023
Оксана Якушко
17 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за сутки – Синегубов

Артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись более 17 населенных пунктов Харьковщины: Гурьев Казачок Богодуховского района, Ветеринарное, Гранов Харьковского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Царедаровка Лозовского района в результате удара КАБом горел магазин, поврежден частный дом. Пострадавших нет.

В 08:40 в с. Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры. Отключены от газоснабжения 37 абонентов, идет ремонт.

За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,4 га территории и обезвредили 48 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 08:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись более 17 населенных пунктов Харьковщины: Гурьев Казачок Богодуховского района, Ветеринарное, Гранов Харьковского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".