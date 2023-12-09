17 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за сутки – Синегубов
Артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись более 17 населенных пунктов Харьковщины: Гурьев Казачок Богодуховского района, Ветеринарное, Гранов Харьковского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В селе Царедаровка Лозовского района в результате удара КАБом горел магазин, поврежден частный дом. Пострадавших нет.
В 08:40 в с. Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры. Отключены от газоснабжения 37 абонентов, идет ремонт.
За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,4 га территории и обезвредили 48 взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, газ, миномет, обстрел, Олег Синегубов, село, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись более 17 населенных пунктов Харьковщины: Гурьев Казачок Богодуховского района, Ветеринарное, Гранов Харьковского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".