17 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за сутки – Синегубов

Артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись более 17 населенных пунктов Харьковщины: Гурьев Казачок Богодуховского района, Ветеринарное, Гранов Харьковского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Царедаровка Лозовского района в результате удара КАБом горел магазин, поврежден частный дом. Пострадавших нет.

В 08:40 в с. Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры. Отключены от газоснабжения 37 абонентов, идет ремонт.

За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,4 га территории и обезвредили 48 взрывоопасных предметов.