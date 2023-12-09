17 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни за добу – Синєгубов
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини: Гурів Козачок Богодухівського району, Ветеринарне, Гранів Харківського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Царедарівка Лозівського району внаслідок удару КАБом горів магазин, пошкоджений приватний будинок. Постраждалих немає.
О 08:40 в с. Моначинівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок та об‘єкт критичної інфраструктури. Відключено від газопостачання 37 абонентів, триває робота з підключення.
За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,4 га території та знешкодили 48 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, газ, миномет, обстріл, Олег Синегубов, село, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 08:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини: Гурів Козачок Богодухівського району, Ветеринарне, Гранів Харківського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".