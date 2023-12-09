Две женщины погибли, мужчина ранен в результате обстрела Купянска — Синегубов
Фото: glavcom.ua
Предварительно, оккупанты ударили по Купянску Харьковской области из артиллерии около 15:30, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате вражеского обстрела города Купянск погибли 2 женщины 57 и 71 лет. 30-летний мужчина получил ранения. Повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня», – рассказал начальник ХОВА.
На месте преступления против гражданского населения работают правоохранители.
Читайте также: 17 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за сутки – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, купянск, мужчина, Олег Синегубов, погибли, поранений, раненый, хова, чоловік;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Две женщины погибли, мужчина ранен в результате обстрела Купянска — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, оккупанты ударили по Купянску Харьковской области из артиллерии около 15:30, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".