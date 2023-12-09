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Две женщины погибли, мужчина ранен в результате обстрела Купянска — Синегубов

Происшествия 17:51   09.12.2023
Оксана Якушко
Две женщины погибли, мужчина ранен в результате обстрела Купянска — Синегубов Фото: glavcom.ua

Предварительно, оккупанты ударили по Купянску Харьковской области из артиллерии около 15:30, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вражеского обстрела города Купянск погибли 2 женщины 57 и 71 лет. 30-летний мужчина получил ранения. Повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня», – рассказал начальник ХОВА.

На месте преступления против гражданского населения работают правоохранители.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 17:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, оккупанты ударили по Купянску Харьковской области из артиллерии около 15:30, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".