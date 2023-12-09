Дві жінки загинули, чоловіка поранено через обстріл Куп’янська – Синєгубов
Попередньо окупанти вдарили по Куп’янську Харківської області з артилерії близько 15:30, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня», – розповів начальник ХОВА.
На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: жінка, куп'янск, Олег Синегубов, погибли, поранений, хова, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 17:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо окупанти вдарили по Куп’янську Харківської області з артилерії близько 15:30, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".