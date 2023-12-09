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Дві жінки загинули, чоловіка поранено через обстріл Куп’янська – Синєгубов

Події 17:51   09.12.2023
Оксана Якушко
Дві жінки загинули, чоловіка поранено через обстріл Куп’янська – Синєгубов

Попередньо окупанти вдарили по Куп’янську Харківської області з артилерії близько 15:30, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня», – розповів начальник ХОВА.

На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 17:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо окупанти вдарили по Куп’янську Харківської області з артилерії близько 15:30, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".