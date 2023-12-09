Книгу «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Ярмоленко чаще всего дарили детям
Украинский Институт Книги вместе с Kyiv Book Weekend провели опрос книжных магазинов и узнали, какие книги были наиболее популярны и имели самые высокие рейтинги по продажам в 2023 году. Среди победителей оказалась книга «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Юлии Ярмоленко.
📚 Самые популярные книги для детей.
Возглавляет рейтинг ритейлеров книга «Малечі про інтимні речі» Юлии Ярмоленко (Издательство «Талант»). Также в лидерах книга издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» «Тореадоры из Васюкивки» Всеволода Нестайко.
📚 Самая популярная украинская классика.
Безусловный лидер номинации – серия «Неканонический канон» издательства «Віхола».
Самыми успешными книгами, вошедшими одновременно в ТОП продаж общеукраинских книготорговцев стали: «Город» Валерьяна Пидмогильного, «Записки курносого Мефистофеля» Владимира Винниченко (Издательство «Віхола») и «Тигроловы» и «Сад Гефсиманский» Ивана Багря «Апріорі»).
📚 Самые популярные книги современных украинских авторов.
На первом месте – книга «Я вижу, вас интересует тьма» Иллариона Павлюка («Видавництво Старого Лева»). Еще три издания представлены в топах продаж большинства опрошенных. Это «Стремянка» Евгении Кузнецовой («Видавництво Старого Лева»), «Новые Темные Веки. Колония» Макса Кидрука (Издательство «Бородатый Тамарин») и «Танцы с костями» Андрея Семенкова (Издательство «Віхола»).
📚 Самые популярные переводы.
Вкусы покупателей всех киевских книжных магазинов совпали на таких книгах: «Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки» авторов Михаэль Бар-Зохар и Ниссим Мишаль (Издательство «Наш Формат», перевел Александр Михельсон), «Фактор Черчилля Как один человек изменил историю» Бориса Джонсона (Издательство Vivat, перевел Юрий Гирич).
Читайте также: Мумию дочки жреца и «Книгу мертвых» нашли на 3500-летнем кладбище в Египте
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, книга, Украинский Институт Книги, харьковчанка, Юлия Ярмоленко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Книгу «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Ярмоленко чаще всего дарили детям»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 12:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский Институт Книги вместе с Kyiv Book Weekend провели опрос книжных магазинов и узнали, какие книги были наиболее популярны и имели самые высокие рейтинги по продажам в 2023 году. Среди победителей оказалась книга «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Юлии Ярмоленко.".