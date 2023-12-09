Книгу «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Ярмоленко чаще всего дарили детям

Украинский Институт Книги вместе с Kyiv Book Weekend провели опрос книжных магазинов и узнали, какие книги были наиболее популярны и имели самые высокие рейтинги по продажам в 2023 году. Среди победителей оказалась книга «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Юлии Ярмоленко.

📚 Самые популярные книги для детей.

Возглавляет рейтинг ритейлеров книга «Малечі про інтимні речі» Юлии Ярмоленко (Издательство «Талант»). Также в лидерах книга издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» «Тореадоры из Васюкивки» Всеволода Нестайко.

📚 Самая популярная украинская классика.

Безусловный лидер номинации – серия «Неканонический канон» издательства «Віхола».

Самыми успешными книгами, вошедшими одновременно в ТОП продаж общеукраинских книготорговцев стали: «Город» Валерьяна Пидмогильного, «Записки курносого Мефистофеля» Владимира Винниченко (Издательство «Віхола») и «Тигроловы» и «Сад Гефсиманский» Ивана Багря «Апріорі»).

📚 Самые популярные книги современных украинских авторов.

На первом месте – книга «Я вижу, вас интересует тьма» Иллариона Павлюка («Видавництво Старого Лева»). Еще три издания представлены в топах продаж большинства опрошенных. Это «Стремянка» Евгении Кузнецовой («Видавництво Старого Лева»), «Новые Темные Веки. Колония» Макса Кидрука (Издательство «Бородатый Тамарин») и «Танцы с костями» Андрея Семенкова (Издательство «Віхола»).

📚 Самые популярные переводы.

Вкусы покупателей всех киевских книжных магазинов совпали на таких книгах: «Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки» авторов Михаэль Бар-Зохар и Ниссим Мишаль (Издательство «Наш Формат», перевел Александр Михельсон), «Фактор Черчилля Как один человек изменил историю» Бориса Джонсона (Издательство Vivat, перевел Юрий Гирич).