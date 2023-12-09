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Книгу «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Ярмоленко чаще всего дарили детям

Общество 12:29   09.12.2023
Оксана Якушко
Книгу «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Ярмоленко чаще всего дарили детям

Украинский Институт Книги вместе с Kyiv Book Weekend провели опрос книжных магазинов и узнали, какие книги были наиболее популярны и имели самые высокие рейтинги по продажам в 2023 году. Среди победителей оказалась книга  «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Юлии Ярмоленко.

📚 Самые популярные книги для детей.
Возглавляет рейтинг ритейлеров книга «Малечі про інтимні речі» Юлии Ярмоленко (Издательство «Талант»). Также в лидерах книга издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» «Тореадоры из Васюкивки» Всеволода Нестайко.

📚 Самая популярная украинская классика.

Безусловный лидер номинации – серия «Неканонический канон» издательства «Віхола».
Самыми успешными книгами, вошедшими одновременно в ТОП продаж общеукраинских книготорговцев  стали: «Город» Валерьяна Пидмогильного, «Записки курносого Мефистофеля» Владимира Винниченко (Издательство «Віхола») и «Тигроловы» и «Сад Гефсиманский» Ивана Багря «Апріорі»).

📚 Самые популярные книги современных украинских авторов.

На первом месте – книга «Я вижу, вас интересует тьма» Иллариона Павлюка («Видавництво Старого Лева»). Еще три издания представлены в топах продаж большинства опрошенных. Это «Стремянка» Евгении Кузнецовой («Видавництво Старого Лева»), «Новые Темные Веки. Колония» Макса Кидрука (Издательство «Бородатый Тамарин») и «Танцы с костями» Андрея Семенкова (Издательство «Віхола»).

📚 Самые популярные переводы.
Вкусы покупателей всех киевских книжных магазинов совпали на таких книгах: «Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки» авторов Михаэль Бар-Зохар и Ниссим Мишаль (Издательство «Наш Формат», перевел Александр Михельсон), «Фактор Черчилля Как один человек изменил историю» Бориса Джонсона (Издательство Vivat, перевел Юрий Гирич).

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Автор: Оксана Якушко
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Книгу «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Ярмоленко чаще всего дарили детям
Книгу «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Ярмоленко чаще всего дарили детям
09.12.2023, 12:29

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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 12:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский Институт Книги вместе с Kyiv Book Weekend провели опрос книжных магазинов и узнали, какие книги были наиболее популярны и имели самые высокие рейтинги по продажам в 2023 году. Среди победителей оказалась книга  «Малечі про інтимні речі» харьковчанки Юлии Ярмоленко.".