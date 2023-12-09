Книгу Малечі про інтимні речі харків’янки Ярмоленко найчастіше дарували дітям
Український Інститут Книги разом із Kyiv Book Weekend провели опитування книгарень та дізналися, які книги були найбільш популярними та мали найвищі рейтинги з продажу у 2023 році. Серед переможців опинилася книга «Малечі про інтимні речі» харків’янки Юлії Ярмоленко.
📚Найпопулярніші книжки для дітей.
Очолює рейтинг рітейлерів книжка «Малечі про інтимні речі» Юлії Ярмоленко (Видавництво Талант). Вона зацікавила покупців п’яти майданчиків з шести. Також у лідерах (4 з 6) книжка видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка.
📚Найпопулярніша українська класика.
Безумовний лідер номінації – серія «Неканонічний канон» видавництва Віхола.
Найуспішнішими книгами, що увійшли одночасно в ТОП продажів чотирьох загальноукраїнських книготорговців з шести стали: «Місто» Валер’яна Підмогильного, «Записки Кирпатого Мефістофеля» Володимира Винниченка (Видавництво «Віхола») та «Тигролови» й «Сад Гетсиманський» Івана Багряного (Видавництво «Апріорі»). Ці ж книжки, а також «Повість про санаторійну зону» Миколи Хвильового — серед лідерів київських книгарень.
📚Найпопулярніші книжки сучасних українських авторів.
На першому місці — книжка «Я бачу, вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка (Видавництво Старого Лева). Ще три видання представлені в топах продаж більшості опитаних. Це «Драбина» Євгенії Кузнєцової («Видавництво Старого Лева»), «Нові Темні Віки. Колонія» Макса Кідрука (Видавництво «Бородатий Тамарин») і «Танці з кістками» Андрія Сем’янкова (Видавництво «Віхола»).
📚Найпопулярніші переклади.
Смаки покупців усіх київських книгарень збіглися на таких книжках: «Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки» авторів Міхаель Бар-Зохар та Ніссім Мішаль (Видавництво «Наш Формат», переклав Олександр Михельсон), «Фактор Черчилля Як одна людина змінила історію» Бориса Джонсона (Видавництво Vivat, переклав Юрій Гірич).
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: діти, книга, Украинский Институт Книги, харьковчанка, Юлия Ярмоленко;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 12:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український Інститут Книги разом із Kyiv Book Weekend провели опитування книгарень та дізналися, які книги були найбільш популярними та мали найвищі рейтинги з продажу у 2023 році. Серед переможців опинилася книга «Малечі про інтимні речі» харків’янки Юлії Ярмоленко.".