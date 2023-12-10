Дождь и гололед: прогноз погоды в Харькове на 11 декабря
В Харькове сохранятся морозы, при этом днем может пойти дождь, так что главной «погодной бедой» понедельника станет гололед.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды на 11 декабря.
«По городу: ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем мокрый снег и дождь. Гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха: ночью 3 — 5° мороза, днем 1 — 3° мороза», — проинформировали синоптики.
По области осадки будут того же «формата» — ночью мокрый снег, днем — мокрый снег и дождь. При этом местами температура днем перейдет через ноль и достигнет 1º тепла.
Из-за гололеда в области объявили первый уровень опасности — «желтый».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, дождь, новости Харькова, погода, прогноз, сніг, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сохранятся морозы, при этом днем может пойти дождь, так что главной «погодной бедой» понедельника станет гололед".