Дождь и гололед: прогноз погоды в Харькове на 11 декабря

В Харькове сохранятся морозы, при этом днем может пойти дождь, так что главной «погодной бедой» понедельника станет гололед.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды на 11 декабря.

«По городу: ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем мокрый снег и дождь. Гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха: ночью 3 — 5° мороза, днем 1 — 3° мороза», — проинформировали синоптики.

По области осадки будут того же «формата» — ночью мокрый снег, днем — мокрый снег и дождь. При этом местами температура днем перейдет через ноль и достигнет 1º тепла.

Из-за гололеда в области объявили первый уровень опасности — «желтый».