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До смерти избил гостя: на Харьковщине задержали мужчину – полиция

Происшествия 12:48   11.12.2023
Виктория Яковенко
До смерти избил гостя: на Харьковщине задержали мужчину – полиция

В поселке Травневое полицейские задержали 39-летнего мужчину, который избил до смерти своего гостя.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время застолья между мужчинами произошла драка. Хозяин избил своего 44-летнего товарища. От полученных травм пострадавший спустя некоторое время погиб.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 УКУ. Сейчас фигуранта отправили в изолятор временного содержания.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 12:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Травневое полицейские задержали 39-летнего мужчину, который избил до смерти своего гостя.".