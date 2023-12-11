До смерти избил гостя: на Харьковщине задержали мужчину – полиция

В поселке Травневое полицейские задержали 39-летнего мужчину, который избил до смерти своего гостя.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время застолья между мужчинами произошла драка. Хозяин избил своего 44-летнего товарища. От полученных травм пострадавший спустя некоторое время погиб.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 УКУ. Сейчас фигуранта отправили в изолятор временного содержания.