До смерти избил гостя: на Харьковщине задержали мужчину – полиция
В поселке Травневое полицейские задержали 39-летнего мужчину, который избил до смерти своего гостя.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время застолья между мужчинами произошла драка. Хозяин избил своего 44-летнего товарища. От полученных травм пострадавший спустя некоторое время погиб.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 УКУ. Сейчас фигуранта отправили в изолятор временного содержания.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: драка, задержали, избил, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Травневое полицейские задержали 39-летнего мужчину, который избил до смерти своего гостя.".