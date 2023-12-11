До смерті забив гостя: на Харківщині затримали чоловіка – поліція

У селищі Травневе поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який забив до смерті свого гостя.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, під час застілля між чоловіками сталася бійка. Господар побив свого 44-річного товариша. Від отриманих травм постраждалий через деякий час помер.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 ККУ. Наразі фігуранта відправили до ізолятора тимчасового тримання.