До смерті забив гостя: на Харківщині затримали чоловіка – поліція
У селищі Травневе поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який забив до смерті свого гостя.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, під час застілля між чоловіками сталася бійка. Господар побив свого 44-річного товариша. Від отриманих травм постраждалий через деякий час помер.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 ККУ. Наразі фігуранта відправили до ізолятора тимчасового тримання.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 12:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Травневе поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який забив до смерті свого гостя.".