Департамент ЖКХ Харьковского горсовета обновил сайт
Департамент жилищно-коммунального хозяйства обновил свой официальный сайт.
С нормативными документами, программами и новостями в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно ознакомиться здесь.
Телефон диспетчерской службы ДЖКХ для обращений: 760-77-77.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жкх, сайт, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 13:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент жилищно-коммунального хозяйства обновил свой официальный сайт.".