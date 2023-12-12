Департамент ЖКХ Харьковского горсовета обновил сайт

Департамент жилищно-коммунального хозяйства обновил свой официальный сайт.

С нормативными документами, программами и новостями в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно ознакомиться здесь.

Телефон диспетчерской службы ДЖКХ для обращений: 760-77-77.