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Департамент ЖКХ Харьковского горсовета обновил сайт

Общество 13:53   12.12.2023
Оксана Якушко
Департамент ЖКХ Харьковского горсовета обновил сайт

Департамент жилищно-коммунального хозяйства обновил свой официальный сайт.

С нормативными документами, программами и новостями в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно ознакомиться здесь.

Телефон диспетчерской службы ДЖКХ для обращений: 760-77-77.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 13:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент жилищно-коммунального хозяйства обновил свой официальный сайт.".