Департамент ЖКГ Харківської міськради оновив сайт
Департамент житлово-комунального господарства оновив свій офіційний сайт.
З нормативними документами, програмами та новинами у сфері житлово-комунального господарства можна ознайомитися тут.
Телефон диспетчерської служби ДЖКГ для звернень: 760-77-77.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жкх, сайт, Харків, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 13:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент жилищно-коммунального хозяйства обновил свой официальный сайт.".