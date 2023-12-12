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Департамент ЖКГ Харківської міськради оновив сайт

Суспільство 13:53   12.12.2023
Оксана Якушко
Департамент ЖКГ Харківської міськради оновив сайт

Департамент житлово-комунального господарства оновив свій офіційний сайт.

З нормативними документами, програмами та новинами у сфері житлово-комунального господарства можна ознайомитися тут.

Телефон диспетчерської служби ДЖКГ для звернень: 760-77-77.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 13:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент жилищно-коммунального хозяйства обновил свой официальный сайт.".