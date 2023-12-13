43 тонны соли и поваленные деревья: ситуация на дорогах Харьковщины (видео)

За прошедшие сутки осложнений или остановок движения на автодорогах государственного значения на Харьковщине не происходило.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, для борьбы с непогодой задействовали 133 спецмашины. На обработку покрытия использовали 2102 тонн песчано-соляной смеси и более 43 тонн соли.

«Кроме того, на трассах М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта и М-03 Киев – Харьков – Довжанский пришлось убирать поваленные из-за непогоды деревья. Также помощь понадобилась водителям трех тяжеловесных транспортных средств, которые не могли сдвинуться с места из-за изношенной резины колес», — отметили дорожники.

Водителям тяжеловесного транспорта в случае необходимости советуют воспользоваться местами отстоя транспортных средств. Их расположение можно найти здесь.

Обратиться за помощью и получить актуальную информацию о состоянии проезда по дорогам региона можно по телефону: +38 095 568 38 77.