Live
  • Ср 13.12.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.99
  • EUR 39.94

43 тонны соли и поваленные деревья: ситуация на дорогах Харьковщины (видео)

Общество 11:43   13.12.2023
Виктория Яковенко
43 тонны соли и поваленные деревья: ситуация на дорогах Харьковщины (видео)

За прошедшие сутки осложнений или остановок движения на автодорогах государственного значения на Харьковщине не происходило.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, для борьбы с непогодой задействовали 133 спецмашины. На обработку покрытия использовали 2102 тонн песчано-соляной смеси и более 43 тонн соли.

«Кроме того, на трассах М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта и М-03 Киев – Харьков – Довжанский пришлось убирать поваленные из-за непогоды деревья. Также помощь понадобилась водителям трех тяжеловесных транспортных средств, которые не могли сдвинуться с места из-за изношенной резины колес», — отметили дорожники.

Водителям тяжеловесного транспорта в случае необходимости советуют воспользоваться местами отстоя транспортных средств. Их расположение можно найти здесь.

Обратиться за помощью и получить актуальную информацию о состоянии проезда по дорогам региона можно по телефону: +38 095 568 38 77.

Читайте также: Из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов Харьковщины – Минэнерго

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 13 декабря: атаки под Купянском, пострадавшие, газ
Главные новости Харькова 13 декабря: атаки под Купянском, пострадавшие, газ
13.12.2023, 11:02
Терехов хочет создать пошаговый план, как вернуть айтишников в Харьков
Терехов хочет создать пошаговый план, как вернуть айтишников в Харьков
12.12.2023, 22:41
Киевстар частично восстановил связь, когда будут доступны все услуги — прогноз
Киевстар частично восстановил связь, когда будут доступны все услуги — прогноз
12.12.2023, 21:32
«Киевстар» еще не «ожил»: это самая масштабная авария в истории телекома — СМИ
«Киевстар» еще не «ожил»: это самая масштабная авария в истории телекома — СМИ
13.12.2023, 09:57
Населённый пункт Чикаго может появиться в Харьковской области
Населённый пункт Чикаго может появиться в Харьковской области
12.12.2023, 18:38
Харьковчане – без связи: в СБУ сообщили, кто стоит за атакой на «Киевстар»
Харьковчане – без связи: в СБУ сообщили, кто стоит за атакой на «Киевстар»
13.12.2023, 12:06

Новости по теме:

12:36
Напилили 210 деревьев на 1,6 млн грн: банду лесорубов поймали на Харьковщине
07:40
На Харьковщине посреди войны высадили 3,8 млн деревьев (фото)
14:54
Ветер в Харькове повалил три дерева, есть случаи обрыва проводов (фото)
22:01
В лесу на Купянщине незаконно срубили 100 деревьев – экоинспекция (фото)
22:18
Фонтаны и снос деревьев. Сколько денег потратят в Харькове на благоустройство

Вы читали новость: «43 тонны соли и поваленные деревья: ситуация на дорогах Харьковщины (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 11:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки осложнений или остановок движения на автодорогах государственного значения на Харьковщине не происходило.".