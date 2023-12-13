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43 тонни солі й повалені дерева: ситуація на дорогах Харківщини після негоди

Суспільство 11:43   13.12.2023
Вікторія Яковенко
43 тонни солі й повалені дерева: ситуація на дорогах Харківщини після негоди

За минулу добу ускладнень або зупинок руху на автошляхах державного значення на Харківщині не відбувалося.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, для боротьби з негодою задіяли 133 спецмашини. На обробку покриття використали 2102 тонни піщано-соляної суміші та понад 43 тонни солі.

«Окрім того, на трасах М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта та М-03 Київ – Харків – Довжанський довелося прибирати повалені негодою дерева. Також допомога знадобилася водіям трьох великовагових транспортних засобів, що не могли зрушити з місця через зношену гуму коліс», – зазначили дорожники.

Водіям великовагового транспорту у разі потреби радять скористатися місцями відстою транспортних засобів. Їхнє розташування можна знайти тут.

Звернутися за допомогою та отримати актуальну інформацію про стан проїзду дорогами регіону можна за телефоном: +38 095 568 38 77.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 11:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу ускладнень або зупинок руху на автошляхах державного значення на Харківщині не відбувалося.".