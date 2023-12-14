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Стартовали переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Мир 19:53   14.12.2023
Оксана Якушко
Стартовали переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

ЕС сегодня решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.

«Четкий сигнал надежды для их народов и для нашего континента», — подчеркнул Мишель.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 19:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЕС сегодня решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.".