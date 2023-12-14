Стартовали переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

ЕС сегодня решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.

«Четкий сигнал надежды для их народов и для нашего континента», — подчеркнул Мишель.