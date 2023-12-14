Стартовали переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
ЕС сегодня решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.
«Четкий сигнал надежды для их народов и для нашего континента», — подчеркнул Мишель.
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: ЕС, переговоры, Украина, членство в ес;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 19:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЕС сегодня решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.".