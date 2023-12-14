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Стартували переговори з Україною щодо вступу до ЄС

Світ 19:53   14.12.2023
Оксана Якушко
Стартували переговори з Україною щодо вступу до ЄС

ЄС сьогодні вирішив розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу, повідомив президент Євроради Шарль Мішель у соцмережі X.

«Чіткий сигнал надії для їхніх народів та для нашого континенту», – наголосив Мішель.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 19:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЄС сьогодні вирішив розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу, повідомив президент Євроради Шарль Мішель у соцмережі X.".