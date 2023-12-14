Стартували переговори з Україною щодо вступу до ЄС
ЄС сьогодні вирішив розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу, повідомив президент Євроради Шарль Мішель у соцмережі X.
«Чіткий сигнал надії для їхніх народів та для нашого континенту», – наголосив Мішель.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 19:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЄС сьогодні вирішив розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу, повідомив президент Євроради Шарль Мішель у соцмережі X.".