Стартували переговори з Україною щодо вступу до ЄС

ЄС сьогодні вирішив розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу, повідомив президент Євроради Шарль Мішель у соцмережі X.

«Чіткий сигнал надії для їхніх народів та для нашого континенту», – наголосив Мішель.