8 лет в тюрьме проведет мужчина, ограбивший пенсионерку в Харькове

В Харькове приговорили 29-летнего мужчину, напавшего на 65-летнюю женщину.

Событие произошло 25 мая в подъезде одного из домов по улице Ковтуна в Харькове. По данным Харьковской областной прокуратуры, тогда на улице ранее судимый мужчина заметил на шее пожилой женщины золотую цепочку.

Злоумышленник проследил за потерпевшей, вошел за ней в подъезд дома и сорвал украшение, после чего убежал, добавили правоохранители.

Затем фигурант продал эту цепочку за 6 тысяч гривен.

В суде мужчина признался в преступлении.

Его признали виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ). Он проведет в тюрьме 8 лет.