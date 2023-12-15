8 лет в тюрьме проведет мужчина, ограбивший пенсионерку в Харькове
Фото: id-legalgroup.com
В Харькове приговорили 29-летнего мужчину, напавшего на 65-летнюю женщину.
Событие произошло 25 мая в подъезде одного из домов по улице Ковтуна в Харькове. По данным Харьковской областной прокуратуры, тогда на улице ранее судимый мужчина заметил на шее пожилой женщины золотую цепочку.
Злоумышленник проследил за потерпевшей, вошел за ней в подъезд дома и сорвал украшение, после чего убежал, добавили правоохранители.
Затем фигурант продал эту цепочку за 6 тысяч гривен.
В суде мужчина признался в преступлении.
Его признали виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ). Он проведет в тюрьме 8 лет.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 11:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили 29-летнего мужчину, напавшего на 65-летнюю женщину.".