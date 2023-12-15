8 років у тюрмі проведе чоловік, який пограбував пенсіонерку в Харкові

У Харкові засудили 29-річного чоловіка, який напав на 65-річну жінку.

Подія сталася 25 травня в під’їзді одного з будинків по вулиці Ковтуна у Харкові. За даними Харківської обласної прокуратури, тоді на вулиці раніше судимий чоловік помітив на шиї літньої жінки золотий ланцюжок.

Зловмисник простежив за потерпілою, увійшов за нею до під’їзду будинку та зірвав прикрасу, після чого втік, додали правоохоронці.

Потім фігурант продав цей ланцюжок за 6 тисяч гривень.

У суді чоловік зізнався у злочині.

Його визнали винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Він проведе у тюрмі 8 років.