Live
  • Пт 15.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

8 років у тюрмі проведе чоловік, який пограбував пенсіонерку в Харкові

Суспільство 11:37   15.12.2023
Вікторія Яковенко
8 років у тюрмі проведе чоловік, який пограбував пенсіонерку в Харкові

У Харкові засудили 29-річного чоловіка, який напав на 65-річну жінку.

Подія сталася 25 травня в під’їзді одного з будинків по вулиці Ковтуна у Харкові. За даними Харківської обласної прокуратури, тоді на вулиці раніше судимий чоловік помітив на шиї літньої жінки золотий ланцюжок.

Зловмисник простежив за потерпілою, увійшов за нею до під’їзду будинку та зірвав прикрасу, після чого втік, додали правоохоронці.

Потім фігурант продав цей ланцюжок за 6 тисяч гривень.

У суді чоловік зізнався у злочині.

Його визнали винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Він проведе у тюрмі 8 років.

Читайте також: Викрав $10 тис, 100 тис. грн та прикраси: рецидивіст «обчистив» дім у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 15 грудня: ДРГ, немає світла, відключалося опалення
Головні новини Харкова 15 грудня: ДРГ, немає світла, відключалося опалення
15.12.2023, 11:58
Негода на Харківщині: були відключення на підстанції «Укренерго»
Негода на Харківщині: були відключення на підстанції «Укренерго»
15.12.2023, 11:53
8 років у тюрмі проведе чоловік, який пограбував пенсіонерку в Харкові
8 років у тюрмі проведе чоловік, який пограбував пенсіонерку в Харкові
15.12.2023, 11:37
Снайпери ССО знищили саперів РФ, які мінували ліс під Куп’янськом (відео)
Снайпери ССО знищили саперів РФ, які мінували ліс під Куп’янськом (відео)
15.12.2023, 11:16
Проїзд закрито: у центрі Харкова продовжили терміни робіт
Проїзд закрито: у центрі Харкова продовжили терміни робіт
15.12.2023, 11:06
Ожеледиця в Харкові та області: траси відкриті, на вулицях місцями – ковзанка
Ожеледиця в Харкові та області: траси відкриті, на вулицях місцями – ковзанка
15.12.2023, 10:44

Новини за темою:

15:20
У парку в Богодухові чоловік побив 18-річного хлопця і вкрав понад 2 тис. грн
11:16
Пограбував родину, яка його прихистила: жителя Харківщини посадили на 7 років
11:47
Харків’янин пограбував кіоск, але потрапив на камери відеоспостереження
13:56
Виніс побутову техніку: на Харківщині рецидивіст обікрав власну матір
12:14
На Харківщині чоловік побив та пограбував товариша по чарці

Ви читали новину: «8 років у тюрмі проведе чоловік, який пограбував пенсіонерку в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили 29-річного чоловіка, який напав на 65-річну жінку.".