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Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)

Происшествия 14:11   15.12.2023
Виктория Яковенко
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото) Фото: Сергей Болвинов

Ночью российская ракета С-300 ударила по Пятихаткам в Харькове, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Там ракета попала в землю и оставила воронку, глубиной в четыре метра и размером семь на семь с половиной метров. В нескольких метрах от места «прилета» – уже дома, но к счастью, обошлось без пострадавших. Поврежден столб линии электропередачи, автомобиль и хозяйственные постройки», — отметил Болвинов.

В ХОВА сообщили, что в результате удара С-300 информация о пострадавших не поступала.

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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 14:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью российская ракета С-300 ударила по Пятихаткам в Харькове, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".