Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
Фото: Сергей Болвинов
Ночью российская ракета С-300 ударила по Пятихаткам в Харькове, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Там ракета попала в землю и оставила воронку, глубиной в четыре метра и размером семь на семь с половиной метров. В нескольких метрах от места «прилета» – уже дома, но к счастью, обошлось без пострадавших. Поврежден столб линии электропередачи, автомобиль и хозяйственные постройки», — отметил Болвинов.
В ХОВА сообщили, что в результате удара С-300 информация о пострадавших не поступала.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, полиция, ракета, С-300, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 14:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью российская ракета С-300 ударила по Пятихаткам в Харькове, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".