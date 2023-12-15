Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)

Ночью российская ракета С-300 ударила по Пятихаткам в Харькове, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Там ракета попала в землю и оставила воронку, глубиной в четыре метра и размером семь на семь с половиной метров. В нескольких метрах от места «прилета» – уже дома, но к счастью, обошлось без пострадавших. Поврежден столб линии электропередачи, автомобиль и хозяйственные постройки», — отметил Болвинов.

В ХОВА сообщили, что в результате удара С-300 информация о пострадавших не поступала.