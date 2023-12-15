Удар С-300 по Харкову: куди влучила ракета і чи є потерпілі (фото)

Вночі російська ракета С-300 ударила по П’ятихатках у Харкові, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Там ракета поцілила в землю та лишила вирву, глибиною в чотири метри та розміром сім на сім з половиною метрів. В кількох метрах від місця «прильоту» – вже будинки, але на щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено стовп лінії електропередачі, автомобіль і господарські будівлі», – зазначив Болвінов.

У ХОВА повідомили, що внаслідок удару С-300 інформація про постраждалих не надходила.