Удар С-300 по Харкову: куди влучила ракета і чи є потерпілі (фото)
Фото: Сергій Болвінов
Вночі російська ракета С-300 ударила по П’ятихатках у Харкові, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
«Там ракета поцілила в землю та лишила вирву, глибиною в чотири метри та розміром сім на сім з половиною метрів. В кількох метрах від місця «прильоту» – вже будинки, але на щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено стовп лінії електропередачі, автомобіль і господарські будівлі», – зазначив Болвінов.
У ХОВА повідомили, що внаслідок удару С-300 інформація про постраждалих не надходила.
Читайте також: Вночі по Харкову вдарила С-300: є пошкодження в Київському районі (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, поліція, ракета, С-300, удар, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар С-300 по Харкову: куди влучила ракета і чи є потерпілі (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі російська ракета С-300 ударила по П’ятихатках у Харкові, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".