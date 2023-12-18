20 млн — на уборку парков и скверов: мэрия Харькова объявила тендер на 2024-й
Фото: Харьковский горсовет
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета объявил тендер на предоставление услуг по уборке и подметанию улиц в течение 2024 года. На такие работы закладывают 20 миллионов гривен.
Открытые торги объявлены на портале публичных закупок Prozorro.
Согласно документации, в парках, скверах и на объектах зеленых насаждений общего пользования будут убирать случайный мусор с клумб и газонов, очищать урны, подметать дорожки, очищать их от снега и посыпать песком.
Кроме этого, в перечне — очистка бортового камня и канав от грязи, снега и льда, а также вывоз и утилизация убранного мусора.
Указанные услуги должны предоставляться в течение 2024 года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жкх, парки, скверы, тендер, уборка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 22:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета объявил тендер на предоставление услуг по уборке и подметанию улиц в течение 2024 года. На такие работы закладывают 20 миллионов гривен.".