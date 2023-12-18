20 млн — на уборку парков и скверов: мэрия Харькова объявила тендер на 2024-й

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета объявил тендер на предоставление услуг по уборке и подметанию улиц в течение 2024 года. На такие работы закладывают 20 миллионов гривен.

Открытые торги объявлены на портале публичных закупок Prozorro.

Согласно документации, в парках, скверах и на объектах зеленых насаждений общего пользования будут убирать случайный мусор с клумб и газонов, очищать урны, подметать дорожки, очищать их от снега и посыпать песком.

Кроме этого, в перечне — очистка бортового камня и канав от грязи, снега и льда, а также вывоз и утилизация убранного мусора.

Указанные услуги должны предоставляться в течение 2024 года.