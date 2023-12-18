20 млн на прибирання парків і скверів: мерія Харкова оголосила тендер на 2024

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради оголосив тендер на надання послуг із прибирання та підмітання вулиць протягом 2024 року. На такі роботи закладають 20 мільйонів гривень.

Відкриті торги оголошені на порталі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з документацією, у парках, скверах та на об’єктах зелених насаджень загального користування прибиратимуть випадкове сміття з клумб та газонів, очищатимуть урни, підмітатимуть доріжки, очищатимуть їх від снігу та посипатимуть піском.

Крім цього, у переліку – очищення бортового каменю та рівчаків від бруду, снігу та льоду, а також вивезення та утилізація прибраного сміття.

Зазначені послуги мають надаватись протягом 2024 року.