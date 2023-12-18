Топ-военный и разведчик РФ сдался с повинной Международному уголовному суду

18 декабря в аэропорт Амстердама из Кейптауна прилетел офицер военной разведки (ГРУ) МинОбороны РФ Игорь Саликов, экс-начальник 4 отдела Управления спецопераций т.н. «Генпрокуратуры ДНР», воевавший на Донбассе в 2014-2015 годах, в Сирии и в Украине в 2022 году, чтобы сдаться Международному уголовному суду, сообщает Gulagu.net.

18 декабря 2023 года в предрождественскую неделю уходящего года в главный аэропорт Нидерландов Схипол (Амстердам), расположенный в 45 км от Гааги (штаб-квартира Международного Уголовного Суда) рейсом KL 598 из Кейптауна (ЮАР) прилетел офицер военной разведки (ГРУ) МинОбороны РФ Игорь Саликов, экс-начальник 4 отдела Управления спецопераций т.н. «Генпрокуратуры ДНР», который принимал участие в боевых действиях и спецоперациях ЦСН ФСБ и ГУ ГШ МинОбороны РФ на территории Востока Украины в 2014-2015 годах, в 2017 году был старшим инструктором «ЧВК Вагнер» в Сирии и в феврале 2022 года командовал одним из подразделений «ЧВК Редут» Министерства обороны РФ во время вторжения в Украину в ходе полномасштабной войны.

За неделю до прилёта Игорь написал явку с повинной от 10 декабря 2023 года на имя прокурора МУС Карима Хана и председателя МУС Петра Хофманского, которую передал в Gulagu net для доставки в Гаагу. Основатель Gulagu net Владимир Осечкин в Амстердаме зарегистрировал в системе документооборота МУС заявление на 3 листах явки с повинной Саликова И.Р., а также его фото с надписью «НЕТ ВОЙНЕ!» и дополнительными материалами, а также от себя обратился к руководству МУС с ходатайством об обеспечении мер безопасности Игорю Саликову – важному свидетелю, который с лета 2023 года по видеоконференцсвязи давал показания прокурорам Офиса Генерального прокурора Украины и ожидал приглашения на допрос к следователям OTP ICC (МУС).

С учётом возросших рисков для Игоря и его семьи, после начала «охоты на него» со стороны спецслужб РФ и нависшей угрозы внесудебной расправы, он принял решение прилететь самостоятельно в Гаагу/Нидерланды и запросить политическое убежище от возможной расправы и преследования, но не иммунитет от уголовного преследования со стороны МУС. В этой части Игорь Саликов хочет и готов понести ответственность за соучастие в агрессии против Украины и глубоко раскаивается в том, что принимал в этом участие.

После эвакуации из России за последние 6 месяцев Игорь Саликов написал книгу «НЕТ ВОЙНЕ!» о событиях 2014-2015 и 2022 годов и сейчас пишет вторую книгу «Вагнер: Армия Кремля», чтобы простыми словами рассказать миру о произошедшем и помочь общими усилиями прекратить войну. Игорь хочет обращаться к военным и спецслужбистам РФ, чтобы остановить войну.

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