Топ-військовий і розвідник РФ пішов здаватися Міжнародному кримінальному суду

18 грудня до аеропорту Амстердама з Кейптауна прилетів офіцер військової розвідки (ГРУ) МінОборони РФ Ігор Саліков, екс-начальник 4 відділу Управління спецоперацій т.зв. “Генпрокуратури ДНР”, який воював на Донбасі в 2014-2015 роках, у Сирії та в Україні в 2022 році, щоб здатися Міжнародному кримінальному суду, повідомляє Gulagu .net.

18 грудня 2023 року в передріздвяний тиждень року в головний аеропорт Нідерландів Схіпол (Амстердам), розташований за 45 км від Гааги (штаб-квартира Міжнародного Кримінального Суду) рейсом KL 598 з Кейптауна (ПАР) прилетів офіцер військової розвідки Саліков, ексначальник 4 відділу Управління спецоперацій т.зв. “Генпрокуратури ДНР”, який брав участь у бойових діях та спецопераціях ЦСН ФСБ та ГУ ГШ МінОборони РФ на території Сходу України у 2014-2015 роках, у 2017 році був старшим інструктором “ЧВК Вагнер” у Сирії та в лютому 2022 року командував одним із підрозділів “ЧВК Редут” Міністерства оборони РФ під час вторгнення в Україну під час повномасштабної війни.

За тиждень до прильоту Ігор написав явку з повинною від 10 грудня 2023 року на ім’я прокурора МКС Каріма Хана та голови МКС Петра Хофманського, яку передав до Gulagu net для доставки до Гааги. Засновник Gulagu net Володимир Осєчкін в Амстердамі зареєстрував у системі документообігу МКС заяву на 3 аркушах явки з повинною Салікова І.Р., а також його фото з написом “НЕ ВІЙНІ!” та додатковими матеріалами, а також від себе звернувся до керівництва МКС з клопотанням про забезпечення заходів безпеки Ігоря Саликова – важливого свідка, який з літа 2023 року по відеоконференцзв’язку давав свідчення прокурорам Офісу Генерального прокурора України та чекав на запрошення на допит до слідчих (МВС).

З урахуванням зростання ризиків для Ігоря та його сім’ї, після початку “полювання на нього” з боку спецслужб РФ і загрози позасудової розправи, що нависла, він прийняв рішення прилетіти самостійно в Гаагу/Нідерланди і попросити політичний притулок від можливої ​​розправи і переслідування, але не імунітет від кримінального переслідування з боку МКС. У цій частині Ігор Саліков хоче і готовий понести відповідальність за співучасть в агресії проти України та глибоко кається у тому, що брав у цьому участь.

Після евакуації з Росії за останні 6 місяців Ігор Саліков написав книгу “Ні ВІЙНІ!” про події 2014-2015 і 2022 років і зараз пише другу книгу “Вагнер: Армія Кремля”, щоб простими словами розповісти світові про те, що сталося, і допомогти спільними зусиллями зупинити війну.